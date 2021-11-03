إسعاد يونس تزور صديقتها ورفيقة دربها سهير البابلي بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها ورفيقة دربها الفنانة سهير البابلى فى المستشفى، اليوم الأربعاء، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة وتوقف بعض أجهزة جسمها عن العمل.

وجلست إسعاد في المستشفى مع نيفين ابنة سهير البابلي، لتتعرف منها على تطورات حالة والدتها التي ترقد في العناية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا تدعو فيه بالشفاء لرفيقة عمرها، قائلة: “اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي سهير وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير”.

وترقد الفنانة الكبيرة سهير البابلى منذ أيام فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية وتعرضها لغيبوبة سكر ومياه على الرئة وتوقفت عضلة القلب للحظات.

ونفت نيفين الناقورى، ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى ما تم تداوله على بعض المواقع من معلومات تشير إلى استعداد والدتها لإجراء جراحة قلب مفتوح.

وقالت نيفين، فى تصريحات صحفية: “هذا الكلام غير صحيح وهناك العديد من المعلومات المتداولة عن صحة والدتى تفتقر إلى الدقة”.

وأوضحت ابنة سهير البابلى، أن والدتها توقفت عن الأكل والكلام وحالتها حرجة وهى الآن تحت أجهزة التنفس الصناعى وتحتاج دعاء كل محبيها، مؤكدة أنها منذ شهر ونصف وهى تتردد على المستشفى والرعاية المركزة، لكن منذ أيام تدهورت حالتها الصحية ما استوجب نقلها للرعاية المركزة، حيث زرعت الفنانة الكبيرة فصى كبد منذ 8 سنوات ما تسبب فى ضعف مناعتها، فضلاً عن إصابتها بالسكر وتعرضها لغيبوبة سكر ومياه على الرئة وتوقف لعضلة القلب.

وأكدت نيفين أنها أعلنت عن الحالة الصحية لوالدتها مؤخراً حتى لا تحرمها من دعوات الملايين من جمهورها ومحبيها.

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