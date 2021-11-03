أبكت مصر مرتين : فنانة شهيرة جداً متزوجة من فنان كبير وأبنها إعلامي شهير .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - النجمة الكبيرة كريمة مختار قمر الشاشة العربية بلا منازع ولدت في سنة 1934 ورحلت عن عالمنا يوم 12 يناير سنة 2017، بعد حياة حافلة بالتاريخ الفني.

احمينا يا رب" و"هتروحي النار يا منيلة" أشهر جمل أشتهرت بيهم الفنانة القديرة "كريمة مختار" الشهيرة "بماما نونة" فهي كانت عبارة عن كوكتيل فني عمرة ما هيغب أبدا، وكانت من أشهر الفنانات اللي قاموا بأداء دور الأم المصرية، ورغم تعدد قيامها بيه، إلا أنها تميزت، بقدرتها على خطف الكاميرا، والاستحواذ على عقل وقلب المتفرج.

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هنشارك معاكم أسرار لأول مرة عن حياتها فتزوجت من فنان مشهور بسبب والدتة، وأبنها أصبح أعلامي شهير :

إسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، وهي شقيقة الإذاعية عواطف البدري.

التحقت كريمة مختار بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصلت على البكالوريوس، وعملت لسنوات طويلة فى الإذاعة، وذاع صيتها بعد لما قدمت برامج الأطفال مع بابا شارو.

وفي بداية مشورارها الفني مقدرتش تشارك في السينما بسبب رفض أهلها، لحد ما جتلها الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش، وحكت الفنانة كريمة عن قصة زواجها في أحد اللقاءات وأزاي ساعدها زوجها في اقتحام عالم التمثيل، فقالت ان جمعهم مسلسل إذاعى وكان نور عامل دور شرير، واتكلموا من خلال العمل ومن هنا بدأ التعارف، ولكنها في البداية مكنتش موافقة لأنها كانت بتسمع أنه شقى ولعبى،

لحد ما راح مع أهلة علشان يتقدم لخطبتها، فأول لما شافت والدته وافقت عليه علطول، لأنها لما شافتها قالت مش ممكن يكون ابن الست دى شخص وحش وده كان سبب موافقتها علي الزواج. ووقتها أشترط والدها علي نور أنها تفضل صوت إذاعي فقط، وهو قبل الشرط.

وتزوجوا وانجبوا أربع أبناء وهما الإعلامي " معتز الدمرداش وشريف وهبة وأحمد.

لكن بعد زواجهم حس برغبتها الشديدة في التمثيل فأصرّ على أنها تشارك في أعمال مسرحية، رغم رفض والدها، وخاضت تجربة السينما لأول مرة بمساعدة زوجها المخرج الكبير وظهرت في فيلم "ثمن الحرية" سنة 1967، ومن بعدة قدمت عدد من الأفلام

وبعد انتقالها للتلفزيون أتغيرت نظرة أهلها للفن.

وأصبحت موهبة فريدة لا تقارن بأحد، فلم تصنف بأنها فنانة كوميدية فقط، ولم تحصر نفسها في أدوار

التراجيديا، ففي فيلم "فقد عقله" أمام عادل إمام وفريد شوقي، نجحت في انتزاع الضحكات، بجملة "بحبحته خلاص".

وايضا جعلت الجميع يبكي بسبب مشهد رحيلها في نهاية مسلسل "يتربى في عزو"، من صدق المشهد والحزن.

وحتى لما جسدت العلاقة الغير مستقرة مع أبنائها في فيلم "الليلة الموعودة" كانت أيضا مقنعة

ومن المفارقات الهامة في حياة الفنانة القديرة

بدأت بمشاركتها في فيلم "الحفيد"، فمكنتش كريمة مختار مرشحة للدور، إلا أن مشهد تسبب في اعتذار الفنانة إحسان القلعاوي، فذهب الدور لكريمة ووقفت أمام الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي سنة 1974، وأصبح الفيلم نقلة كبيرة في مشوارها الفني

وأيضا مشاركتها في مسرحية "العيال كبرت"، المسرحية اللي خلدت إسمها واصبحت من أهم الأعمال الكوميدية في تاريخ المسرح المصري، والمفاجئة ان الفنانة نبيلة السيد كانت بتؤدي الدور قبلها واستمرت في تقديمه 3 سنوات، وبعدها اعتذرت عنه وحلت محلها كريمة مختار وتم تسجيل المسرحية ببطولتها.