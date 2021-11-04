مصطفى قمر يتغزل في سميرة سعيد من حفل الأوبرا

شارك الفنان مصطفى قمر صور جديدة من حفلة دار الأوبرا رفقة الفنانة سميرة سعيد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتب: “سميرة العسل كانت متألقة كالعادة، كنا بقالنا كتير متقابلناش احلى حاجه في حفلة دار الأوبرا أنها جمعتني بالحبايب كلهم”. حرص المطرب مصطفى قمر على التواجد في دار الأوبرا لحضور حفل زياد برجي وسميرة سعيد بمهرجان الموسيقى العربية.

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