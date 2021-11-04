المرض غير ملامحها تماما .. شاهد ظهور جديد ومفزع للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز

الرياض - محمد الاطلسي - أثار غياب الفنانة ​ياسمين عبد العزيز​ عن الساحة الفنية ومواقع التواصل الكثير من التساؤلات، وسط أنباء غير مؤكدة عن تدهور حالتها الصحية.

وكانت آخر إطلالة لها، قبل شهر عقب خروجها من المستشفى، بعد أن نشرت صورة برفقة الأطباء الذين أشرفوا على علاجها في سويسرا.

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جمهور عبد العزيز تسائلوا عن سرغيابها، وسط تكهنات بتدهور وضعها الصحي من جديد، خاصة وأنها في الآونة الأخيرة، كانت قد تعرضت لمضاعفات عقب إجرائها لعملية جراحية، وهذا ما جعلهم يطرحون العديد من التكهنات، إذا ما كان قد حصل أي أمر طارئ.

وكان عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صورة للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز قيل أنها حديثة وتحديداً بعد تعافيها من أزمتها الصحية وعودتها إلى مصر حيث كانت تتعالج في سويسرا.

وظهرت ياسمين في الصورة على طبيعتها بدون مكياج وملامح مرهقة وهي تلتقط صوراً مع زوجها الممثل المصري أحمد العوضي وشخص آخر.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وجهت رسالة محبة وشكر لجمهورها، بسبب دعمهم الكبير لها بعد إصابتها بمضاعفات خطيرة أثناء إجرائها عملية جراحية في يوليو/تموز الماضي.

وعبرت الفنانة المصرية عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” عن حبها لجمهورها داخل مصر وخارجها، قائلة:”جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً”.

وطمأنت عبد العزيز جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدةً تماثلها للشفاء، مطالبةً إياهم بعدم القلق عليها.

وقالت: “رغم كل الصعب الي مريت بيه في أزمتي الأخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو الي كان بيهون عليا كل اللحظات المره الي عدت عليا، كفاية أقولكم إني حقيقي شفيت من الموت وكان قريب جداً”.

وأضافت: “بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله”.

وأشارت إلى أن كل كلمات الشكر ستكون قليلة أمام دعم الجمهور وحبه لها.

وتابعت: “كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه إني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

وكانت عبد العزيز قد عادت إلى مصر أواخر سبتمبر الماضي قادمة من رحلة علاجية في سويسرا استمرت قرابة الشهر بعد تعرضها لمضاعفات صحية نتيجة خطأ طبي في عملية أجريت لها في أحد مستشفيات القاهرة.