سوسن بدر تدشن حساب على فيس بوك: اتمني أكون خفيفة

انضمت النجمة سوسن بدر إلى موقع "فيس بوك"، وكشفت عن تدشينها حساب جديد باسمها عبر الموقع، ونشرت صورة جديدة لها، مصحوبة بتعليق :"أول يوم ليا علي فيسبوك اتمني أكون خفيفة عليكم"، وتفاعل الجمهور مع النجمة في أول ظهور لها على الموقع، وكتب النجم سيد رجب :"منورة يا عايدة".

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