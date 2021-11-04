شاهد.. خالد سليم ومحمد فؤاد يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

نشر الفنان خالد سليم، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام”.

وظهر خالد سليم في الصورة بصحبة المطرب محمد فؤاد، وعلق قائلا: “مين بيحب الراجل الجميل ده زي”.

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