والد ياسمين صبري في رسالة جديدة: “قفلت باب المهاترات وربنا يزيل جروحنا”

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر اسم ياسمين صبري، مواقع التواصل طوال الفترة الماضية بسبب الحديث عن علاقتها المنقطعة بوالدها، وكشفها عدم وجود علاقة معه، وهو الأمر الذي جعل والدها يعبر عن غضبه ويكشف عدة أسرار عن حياتها قبل الشهرة ليؤكد وجود علاقة معها وهاجمها في أكثر من تصريح.

والد ياسمين صبري يرد عليها مجدداً في رسالة أخيرة

ونشر الدكتور أشرف صبري، والد ياسمين صبري، تدوينة جديدة له على حسابه بفيسبوك، بعد الجدل الذي أثاره مؤخرًا بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام ومنشوراته على مواقع التواصل، وقال أشرف صبري إنه ينشر الرسالة الأخيرة حول هذا الأمر، مؤكداً إنه قال كل ما عنده رداً على اتهامات ابنته التي وصفها بغير الحقيقية، وقال:” بما يخص حياتي وابنتي.. فأنا قولت كل اللي عندي ردا علي اتهامتها غير الحقيقية، وعدم مشاركتها فرحة اخوها الشقيق”.

وتابع الدكتور أشرف صبري في رده على ابنته ياسمين صبري:”ماعنديش اي جديد اقوله وما عنديش استعداد استمر في الرد علي اي تساؤلات، لان كل حاجة قولتها كانت واضحة وصريحة وقفلت الباب للمهاترات، وربنا قادر يزيل جروحنا.. واللي بيسعدني ان ابني اتجوز وفرحان بعروسته وربنا يسعدهم وانا فرحان بيهم ولا اسعي لعواقب جديدة او احداث جديدة كفانا آلاما والحمد لله”، وذلك قبل أن يحذف تدوينته مثلما فعل في معظم تدويناته الأخيرة التي هاجم بها ابنته.

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وكان والد ياسمين صبري قد أكد في تصريحاته الأخيرة أنه رفض دخول ابنته إلى عالم الفن واشترط عليها الزواج أولا، وأكد أنها شاركت في أكثر من عمل فني بعد زواجها الأول، كما أوضح أن القطيعة مع ابنته بدأت بعد طلاقها من محمد زوجها السابق، كون الطلاق حدث بدون علمه مما تسبب في حزنه الشديد، وأشار أنه لم يوافق على زواجها الثاني بسبب أنه تم بدون علمه، ونشر قبلها عدة صور من خطوبتها السابقة ومن عدة مناسبات للتأكيد على وجود علاقة بينهما.

وكانت تصريحات والد ياسمين صبري الهجومية ضد ابنته قد بدأت بعد ظهورها في لبرنامج “ABtalks” على “يوتيوب” حيث أكدت الفنانة المصرية خلال هذا اللقاء أن علاقتها بوالدها منقطعة، وقد أوضح والدها فيما بعد أن تصريحاتها لا صحة لها وأنها تربت في منزله، ثم عاد وصرح قائلًا بأن ابنته ربما قد تكون تعرضت لخلل نفسي هو ما أثر عليها وعلى علاقتها به.

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