بيومي فؤاد عن مباراة القمة: أتوقع فوز الأهلي بفارق هدفين وأخشى هؤلاء اللاعبين بالزمالك

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان بيومي فؤاد إنه ينتمي للنادي الأهلي ويتمني الفوز له أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مضيفا: “أتوقع فوز الأهلي بفارق هدفين على نادي الزمالك”.
وأضاف فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية: “وجود محمد الشناوي مطمئن للغاية فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأشاهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مع أحمد فهمي”.
وأكد فؤاد أن نادي الزمالك يملك لاعبين على مستوى عال ويستطيع كل منهما أن يمثل خطورة على دفاع النادي الأهلي فى مباراة القمة، متابعا: “أخشى من خطورة لاعبي نادي الزمالك مثل أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وطارق حامد”.
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