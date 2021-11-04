26 نوفمبر.. كاظم الساهر يحيي حفل ضخم في دبي

يستعد المطرب الكبير كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 26 نوفمبر المقبل، حيث كشف الساهرعن صورة الحفل وعلق عليها بـ " حفل كاظم الساهر في دبي ٢٦ نوفمبر.
وفى منتصف أكتوبر الجارى، كشف النجم كاظم الساهر، عن آخر استعداداته لحفله الليلة ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، ونشرقيصر الغناء صورة له من البروفة الأخيرة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصحبة عدد من العازفين بفرقته الموسيقية.
وكان كاظم الساهر، قد قال - فى وقت سابق - "أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي، وذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة". ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية ، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر، إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة".
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