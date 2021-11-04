نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلق رامي صبري، قائلا: "صباح الفل . هموت من غيرها أغنية جديدة قريبا جدا علي جميع منصات عالمنا العربي #رامي_صبري". وكان شوق الفنان رامي صبري المتابعين لصدور أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم “هموت من غيرها”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. ونشر رامي صبري صورة سيلفي له، وعلق عليها كاتبًا: “هموت من غيرها، قريبا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي صبري يعلن موعد صدور أغنيته القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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