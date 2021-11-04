”اتنسيت” من فيلم ”عروستي” تحقق 5 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "اتنسيت" لـ مسلم من فيلم عروستي، 5.5 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”. فيديو كليب أغنية “اتنسيت” كلمات والحان مسلم، وتوزيع اسلام الأزرق والفيديو كليب من إخراج فهد الصياد.

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