الرياض - محمد الاطلسي - خداع الشيطان للإنسان هو من أهم وظائف الشيطان في هذه الحياة حيث أن مغريات الدنيا لا نهاية لها، لذا فإنه يوجب علينا أن نتعلم من قصص السابقين لأخذ العبرة منهم، ومن أكثر تلك القصص التي تحمل العديد من العظات في الحياة هي للراقصة شفيقة القبطية.

و الراقصة شفيقة القبطية " هي امرأة حصلت على كل شيء في الحياة ، الشهرة و المجد و الثراء الفاحش ، عاشت حياة كالتي يحياها الملوك و الأمراء ، لكن ذهب كل هذا في طرفة عين و أصبح هباءا منثورا .

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

أشهر فنانة جميلة و محبوبة العرب عاشرت شقيقها عدة مرات و واقامت علاقة مع زوج والدتها ! .. لن تصدق من تكون؟

اليك«6 » نصائح اغلى من الذهب لتعزز نمو الشعر وتحميك من الاصابة بالشيب المبكر ( شاهد الفرق بنفسك )

كيف تحولت أشهر فنانة مصرية من فاحشة الثراء وعيشة القصور الى متسولة في الشوارع؟ ( تفاصيل مؤلمة )

يغنيك عن الليزر .. مكون بسيط بسعر التراب لتبيض الأسنان في المنزل وإزالة الإصفرار و الجير نهائيا ( طريقة الاستخدام )

فنانة شهيرة أصيبت بالشلل بسبب حسني مبارك وتزوجت أقوى رجاله سرا .. لن تصدق من تكون؟

مفاجأة فنية .. الكشف عن الديانة الحقيقية للفنانة«دنيا سمير غانم » التي أخفتها عن الجميع ؟

الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي تسلب العقول بوصلة رقص غير معهودة .. شاهد الفيديو

بطلة مسلسل المال والبنون .. رفضت خيانة زوجها مع ملياردير خليجي وكانت نهايتها مأساوية ؟

أسرار الكبار .. لن تصدق هذا الرئيس العربي مثل فلم شهير وبعد توليه الرئاسة منع عرضه .. والمفاجأة في الدور الذي قدمه .. شاهد من يكون؟

ابرزها الثوم والكركم .. قبل حلول الشتاء والبرد القارس إليكم « 5 » مكملات غذائية لتقوية المناعة ؟

هدية من الله .. تناول هذه الفاكهة يوميا تكنس السموم ويمنع تشكل الحصى وتخفف آلام المفاصل( تعرف عليها )

المرض غير ملامحها تماما .. شاهد ظهور جديد ومفزع للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز

هذا ما يحدث داخل جسمك إذا تناولت مسمارين من القرنفل يومياً ؟

قنبلة التخسيس .. أسرع طريقة لنسف دهون البطن والكرش فقط في «3 » أيام و السر في القرنفل و الليمون! | الطريقة

ترف باذخ وأناقة خيالية .. شاهد منزل الزعيم عادل إمام من الداخل أشبه بقصور الملوك ..و غرفة نومه تحفة فنية | بالصور ؟

راقب نفسك .. ظهور هذه العلامات في الجسم تدل على الموت الوشيك .. هل تعاني من أي منها ؟

حكاية الفيلم الجريء الذي ندمت بسببه « سهير رمزي » وتسبب في طلاقها وأطاح بمسئولين كبار في مصر

من كوارث التعارف عبر فيسبوك : خلعت فستان الفرح أمام العريس فكانت الفاجعة وصدمة العمر .. تفاصيل صادمة؟

لمرضى السكري .. أسوأ 10 أطعمة على الريق «تدمر هرمون الإنسولين وترفع السكر في الدم فوراً » | تعرف عليها

هند رستم تقبيل عبدالحليم حافظ لسبب لا يمكن تخيله .. والمفاجأة في رد فعل العندليب؟

بدون تردد أو خجل .. هنا الزاهد تكشف أسرار ليلة دخلتها وتفضح زوجها في عدم قدرته | شاهد الفيديو

رد فعل ذكي وغير متوقع من الفنان أحمد زكي عندما سقطت ملابس الإحرام منه أمام الكعبة | تفاصيل مثيرة

يغنيك عن الفياجرا .. عشبة جبارة متوفرة بقوة ورخيصة الثمن يحتاجها جميع الرجال .. اليك طريقة استخدامه!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وقد شاهدنا جميعا الفيلم الذي يحمل اسمها و قامت ببطولته الفنانة الكبيرة هند رستم ، لكن القصة الحقيقية تختلف ، قصة تحمل الكثير من المعاني و العظة و العبر.

ولدت شفيقة عام ١٨٥١ بشبرا، وكانت شفيقة ملتزمة بالتردد على كنيسة سانت تريز بحي شبرا، وكان الساكنون والمارة فى شارع نخلة ينتظرون مرور الفتاة الجميلة ، مشدوهين بجمالها .

وفي عام ١٨٧١ كانت الصدفة التي لعبت دورا كبيرا في دخول شفيقة القبطية مجال الرقص ، ذات يوم وفي أحد الأفراح القبطية العريقة كان هناك راقصة تدعى "شوق" و كانت هي الأشهر في ذلك الوقت وكانت الوحيدة التي يسمح لها ان ترقص في حفلات العائلات الكبيرة وفي حفلات الخديو إسماعيل حتى انها رقصت في حفل افتتاح قناة السويس ، فبعد أن أدت شوق رقصتها، وخلال الاستراحة قامت بعض الفتيات بالرقص للمدعوات كما هو معتاد في الأفراح المصرية فظهرت فتاة سمراء جميلة ، ممشوقة القوام جذبت الأنظار إليها ودخلت القلوب برقصتها، كانت هذه الفتاة هي شفيقة ولإعجاب "شوق" برقصها طلبت من شفيقة ان ترقص معها ، فما كان رد أسرة شفيقة الا أن نهرتها ، كونهم أسرة متدينة و محافظة.

غادرت شفيقة مع اسرتها المكان وقد تلقت نظرات من "شوق" تعني انها ليست النهاية !! اعتبرت شفيقة نفسها محظوظة جداً أن راقصة شهيرة مثل "شوق" اعجبت بها وبالفعل قامت شفيقة بالذهاب لبيت شوق وتعلمت مبادئ الرقص الأولى بدون علم أهلها وكانت تخرج من البيت بحجة الذهاب للكنيسة للصلاة وبعد أن أتمت الدروس هجرت بيتها واستقرت مع شوق، وعلمت أسرتها بمكانها بعد ستة أشهر وأرسلت إليها قسيس كي ينصحها بالعودة لأهلها ولكنها رفضت الأمر الذي دعا أهلها للتبرؤ منها، فما كان منها إلا أن أرفقت أسمها بالقبطية تيمناً بدينها .

وبعد ستة أشهر توفيت شوق وخلت الساحة لشفيقة التي أبدعت وذاع صيتها و ابتدعت بعض الرقصات الجديدة وفي فترة قليلة جدا تربعت شفيقة على عرش الرقص والفن واصبح اسمها مدوي في كل مكان وبعد ان كانت اسرتها تمقطها اصبحت تتباهي بها !! وقد سعى خلف شفيقة أصحاب الملاهي من أجل أن تعمل معهم و ألتف حولها الرجال ووضع كل رجل معجب بها ثروة ضخمة تحت أقدامها ، وعندما كانت تقف شفيقة على خشبة المسرح لترقص، كانت الجنيهات الذهبية تتناثر تحت أقدامها تحية لها من المعجبين والعشاق، لكنها كانت لا تمد يدها إلى شيء منها، بل كانت تستخدم ثلاثة من الخدم يجمعون هذه الجنيهات ويقدمونها لها بعد انتهاء وصلة الرقص وقيل إن واحدا منهم كان يحتفظ لنفسه ببعض هذه الجنيهات ، فاستطاع في مدى قصير أن يقتني ثروة اشترى بها عقارات في حي شبرا واعتزل الخدمة .

وقد سافرت شفيقة إلى فرنسا و حققت هناك نجاح باهر ونالت جائزة من أحد المعارض الدولية هناك واطلقت عليها الصحافة المصرية لقب الراقصة العالمية وملكة الرقص الشرقي وجات لها عروض من ايطاليا و اسبانيا و تونس و الجزائر لاحياء احتفالات وافراح هناك .

لقد وصلت شفيقة حدا من الشهرة و الثراء جعلها تعيش مثل الأمراء وأصبحت أول سيدة في مصر تمتلك عربات "الحنطور" واحبها الكثيرون و تهافت عليها المعجبون فهناك من انفق كل امواله عليها دون ان يحصل على شيء بالمقابل و هناك من كان يفتح زجاجات الشمبانيا ليسقي خيولها !!.

وعلى الرغم من ان الدنيا اعطت لشفيقة كل شيء لكنها حُرِمت الامومة فقد حال القدر دون ذلك فقررت ان تتبنى طفلا اسمته "زكي" و اعطته كل مشاعر الأمومة و الحنان و لكن نشأته في جو الخمور الرقص والمال بدون حساب، جعلت منه شخص فاسد و مدمن خمر و مخدرات ، في النهاية قررت شفيقة أن تزوجه لعل حاله ينصلح و أقامت له حفل زفاف ضخم و مبهر تحدثت عنه الناس ولكن حالته قد ساءت بسبب الادمان ومات بعد فترة من زواجه فتألمت شفيقة من أجله ألما شديدا.

تقدمت شفيقة في العمر وبعد كل هذا النجاح و الشهرة التي وصلت إليها بدأ شبابها و جمالها يذبل ويذهب كما ذهب الزمن و بدأ طابور المعجبين يتناقص و كذلك الشهرة أيضاً وبدأت تشرب الخمر و تتعاطى المخدرات و تبدد المال ، و أيضاً بدأت تشتري الشباب الفاسدين بالمال ليلتفوا حولها لتشعر بالحب الى ان تزوجها شاب من أجل مالها وبعد ما أخذ كل ما لديها تركها و ذهب.

وهنا بدأت شفيقة تتسول في شوارع القاهرة تطلب الإحسان وفي ليلة قابلت سيد درويش وقالت له :" انا مش عايزة فلوس انا نفسي أدوق السمك " ، حينها بكى سيد درويش عليها و على ما آل عليه حالها بعد الثراء و المجد و الشهرة ، فتتحول الى متسولة متسكعة كل امنيتها في الحياة ان تذوق السمك !! .