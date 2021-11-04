سفراء أمريكا اللاتينية بالقاهرة يزورون المتحف القومى للحضارة بالفسطاط

قام وفد من سفراء أمريكا اللاتينية بالقاهرة اليوم الخميس، بزيارة المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، برفقة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية.

وكان الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف ونائبته فيروز فكري في استقبال الوفد، حيث قدم لهم شرحا تفصيليا عن أنشطة وخدمات وقاعات المتحف ، والذي أعرب عن أمله في أن يستقبل المتحف المزيد من السياح من أمريكا اللاتينية بعد تلك الجولة.

وأوضح أن الدولة اهتمت بتطوير المتحف والمنطقة المحيطة به،والتي شملت بحيرة الفسطاط التي تم تطويرها لتليق بالمتحف والحدث العالمي الذي شهده ، وهو موكب نقل المومياوات الملكية .

وقام السفراء أعضاء الوفد بجولة في قاعات المتحف المختلفة ، ومن أهمها قاعة المومياوات الملكية، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بكل المعروضات في المتحف وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

من جانبه قال السفير أشرف منير إن هذه الجولة تأتي في إطار الترويج لمصر ، مشيرا إلى أنه شارك في الزيارة سفراء المكسيك وفنزويلا وشيلي والأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وجواتيمالا والدومينيكان وبنما.

يذكر أن سفراء أمريكا اللاتينية قاموا مؤخرا بزيارة لقلعة قايتباي بالإسكندرية بدعوة من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية.