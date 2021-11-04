هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عدة صور من احيائها حفل غنائي ببورسيعد.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور بفستان أنيق، مما نال إعجاب متابعيها.

وقالت هيفاء وهبي، من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: "امبارح اتعرفت على احلا و أجمل ناس في #بورسعيد .. من حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية بورفؤاد #مصر ولبست اخضر عشان النادي المصري وركبت المعدية ونزلت الشارع اتعرف عليها واتصور في شوارعها وشفت حب الناس الحلوة واكلت من أيادي ست الكل، شكرا بورسعيد انت راجعالك تاني #مصر #بورسعيد #بورفؤاد".

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