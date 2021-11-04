ريهام سعيد ترفض تنازل “شاكوش” عن قضيته ضدها وتعلن استئناف تقاضيه:”شرف الناس مش لعبة”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن رفضها تنازل حسن شاكوش عن القضية التي حركها ضدها، كما أعلنت استئناف مقاضته بالسب والقذف بعد أن رفضت المحكمة قضيتها، مؤكدة أن القضية ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى بلاغ أمام النائب العام، لافتة إلى أن الشرف ليس لعبة في يد أي شخص، ويجب معاقبته لأنه تكلم عن شرف أولادي والموسيقيين وغيرهم.

وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية «فيسبوك»: “للتصحيح أنا رفضت تنازل شاكوش والقضية ما زالت مستمرة، أما عن الدعوى التي تم رفضها فهي خطأ مني أنا في إجراءات أوراق رفع الدعوى ولم تبرأ المحكمة شاكوش”.

وأضافت: “هناك بلاغ مقدم للنائب العام، وسيتم استئناف الدعوى ضد شاكوش مره أخرى، وأخر حاجه الواحد عايزها هي المشاكل لكن أعراض الناس وشرفهم مش لعبه في أيد أي حد مزقوق أو عايز يتشهر الإصرار على رجوع الحق رجولة مش شر”.

وتابعت: “ربنا ما بيرضاش بالظلم وهو ظلم أولادي و يجب معاقبته مره يتكلم عن شرف ولادي ومره عن أم رضا و مرة عن الموسيقيين في مهنه الإيقاع كفاية خوض في أعراض الناس وعلى فكره التنازل اللي عمله ده مش من باب التسامح و لا حاجه والحق هايبان وعمر الحق ما بيضيع”.

شاكوش يتنازل عن قضيته ضد ريهام سعيد

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن رفض المحكمة، قضية الإعلامية ريهام سعيد ضده والتي اتهمته فيها بالسب والقذف، كما كشف عن تنازله عن القضية التي حركها ضدها.

وظهر “شاكوش” في فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، وجه فيه الشكر للقضاء المصري وللمحامي الخاص به بعد أن رفضت المحكمة قضية السب والقذف التي حركتها رييهام سعيد ضده.

وفاجأ شاكوش متابعيه بتنازله عن القضية التي حركها ضد ريهام، والتي لم يبت فيها القضاء حتى الاَن، وقال: “عفا الله عما سلف”، وأنا متنازل عن حقي.

سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد

وكان المحامي شعبان سعيد دفاع الإعلامية ريهام سعيد، تقدم ببلاغ ضد «شاكوش» اتهمه بنشر فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يهاجم موكلته بعبارات تحمل معاني السب والقذف وخدش لسمعة العائلة، وجاء في البلاغ الذي قدمه عن موكلته الإعلامية، أن حسن منصور موسى، الشهير بحسن شاكوش، هاجم الإعلامية بعبارات تحمل معاني السب والقذف، وأساء لسمعة عائلتها، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.

وتابعت: شاكوش رحّب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، لكنه بعد وصوله طلب مبلغًا ماليًا كبيرا له وللفرقة المرافقة، لكنها رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.

في المقابل، رد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن المبلغ لم يكن مُبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحا أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة

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