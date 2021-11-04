“تحسن بشكل كبير وينتظر قرار الأطباء لعودته للشاشة”.. تطورات حالة وائل الإبراشي

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الإعلامي خيري رمضان، إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي قد تحسنت بشكل كبير، خاصة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فضلًا عن الإصابة ببعض مضاعفات الفيروس خاصة على الرئة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار من الطبيب المعالج له بعودته إلى الشاشة من جديد، «الإبراشي تحسن بشكل كبير، لكن ينتظر حتى الآن قرار الأطباء بالعودة مرة أخرى لتقديم برنامجه على الهواء».

عودة إيمان الحصري

وأعرب «رمضان»، خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، بصحبة الإعلامية كريمة عوض، والذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، عن سعادته البالغة بعودة الإعلامية إيمان الحصري من الخارج بعد رحلة علاج صعبة، مفيدا بأنه حاول الاتصال بها ولكن هاتفها مغلق، مضيفا: «حاولت أكلم إيمان الحصري ومقدر رحلة العذاب اللي شافتها من الأخطاء الطبية وربنا أنقذها لأنها إنسانة راقية».

تطورات حالة سهير البابلي

من ناحية أخرى، أوضحت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، خلال مداخلة في البرنامج، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر، لدرجة أن السكر احترق في جسدها وتسبب في معاناة قاسية لها، «الموضوع قاسي جدا عليها وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والأكل»، كما أن والدتها توقفت عن الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها.

وأكدت أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات طبية مستمرة، «احنا فى المستشفى الآن ووالدتي ليست في غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت في مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والأكل من الأنابيب وهي على جهاز تنفس صناعي».

وعن النجوم الذين يطمئنون على حالة سهير البابلي، قالت: «يسرا وإسعاد يونس بيطمئنوا عليها ونقيب الفنانين أشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا»، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الأخيرة وهذا أثر على المناعة وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرًا حدث لها تجلطات في المخ، مختتمة: «ماما كانت تتحرك في المنزل قبل التعرض لجلطة فى المخ وماما تعبت قوي ولكن في صمت».