تدهور الحالة الصحية لـ نادية شكري بطلة مسرحية “العيال كبرت” وابنتها تطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت رشا سامي العدل، عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها الفنانة نادية شكري بطلة مسرحية “العيال كبرت” وطليقة الفنان الراحل سامي العدل، وذلك بعد أن طلبت من المتابعين الدعاء لها.

ونشرت رشا سامي العدل، عبر حسابها على “فيسبوك” رسالة كشفت من خلالها عن تدهور الوضع الصحي لوالدتها الفنانة نادية شكري في الساعات الماضية، وطلبت الفنانة من متابعيها الدعاء لوالدتها وأن تمر من الوعكة الصحية على خير، كما أكدت رشا العدل على مدى العلاقة القوية التي تجمعها بوالدتها وتحديدا بعد رحيل والدها الفنان الكبير سامي العدل فكتبت: “رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني ادعو لأمي أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه، يارب قوم أمي بالسلامة وعديها على خير”.

شا سامي العدل لم تكشف عن أي تفاصيل عن حالة والدتها الصحية وهل هي تتواجد في المستشفى أم تتلقى العلاج في منزلها في وقت ساندها العديد من النجوم ودعى الكثير منهم للفنانة نادية شكرى أن تتجاوز أزمتها الصحية على خير، فكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي تعليقا دعت فيه للفنانة نادية شكري قالت فيه: “ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يارب”، كما علقت كذلك الفنانة نشوى مصطفى فكتبت: “اللهم شفاءاً لايغادر سقماً ربنا يطمن قلبك عليها يارب وتقوم بألف سلامة”، كما علق كذلك الفنان شريف إدريس فكتب: “ربنا يقومها بالسلامة ويشفيها ويعفو عنها”، كما كان من بين النجوم الذين ساندوا الفنانة رشا سامي العدل كل من الفنانة وفاء عامر، وأمل رزق، وحسام حسني ومحمود عامر.

الفنانة نادية شكري صاحبة الـ64 عاما تعتبر هي آخر الأبطال الذين هم على قيد الحياة من نجوم مسرحية “العيال كبرت” التي شارك في بطولتها كل من الفنان الراحل أحمد زكي، ويونس شلبي وسعيد صالح، وحسن مصطفى، وكريمة مختار، حيث جسدت نادية شكري شخصية الابنة الصغرى “سحر السكري”.

نادية شكري هي الزوجة الأولى للفنان الراحل سامي العدل، ورغم طلاقهما إلا أن علاقتهما الطيبة ظلت كما هي حتى أنها كانت بجواره في الأيام الأخيرة لمرضه، كما أن علاقتها لازالت طيبة جدا بأسرة العدل جميعها، وتحضر جميع مناساباتهم، وقد شاركت الفنانة نادية شكري في العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها الجزء الخامس من مسلسل “حكايات بنات” الذي عرض العام الماضي، وكذلك مسرحية “شباك مكسور”.