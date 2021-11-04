أسرار تتكشف .. ظهور ابنة « ياسمين صبري» الي العلن بعد أزمتها مع والدها .. تفاصيل غير متوقعه !

الرياض - محمد الاطلسي - خلال الايام القليلة الماضية ضج مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهور ابنة ياسمين صبري، بعد انتشار العديد من المعلومات عن وجودها وتخلّي والدتها عنها. ونفت ياسمين صبري مرّة واحدة فقط أن يكون لديها ابنة من زوجها الأول، ولكن مع تجدد المعلومات المتواجدة في الصحافة والمواقع المصرية جاءت مغايرة لكلامها، خصوصًا بعد أزمتها الأخيرة مع والدها.

وأطلت ياسمين مع الإعلامية إسعاد يونس قبل أكثر من 4 أو 5 سنوات، وفي هذا اللقاء قامت باخفاء كل ما يتعلق بزواجها الأول خاصة وجود ابنة لها بطلب من الزوج، إلا أن الإعلامية فضحتها وسألتها عن الحقيقة الكاملة.. كشفت ياسمين أن زوجها طبيب واسمه محمد وتحب أن تناديه “دودي” لكنها لم تكشف أي معلومات عن ابنتها التي لطالما كانت لغزًا كبيرًا في حياتها.

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لم تكن تعلم إسعاد يونس أن سؤالها سينزل مصيبةً على ياسمين، إذ قرر زوج الأخيرة أن يخيرها بين الفن وبين العائلة وابنتها، إلا أنها فضلت التّمثيل على كل شيء آخر. كلّ هذه المعلومات تجدها متوفرة اليوم عبر محرك البحث غوغل ولكن ما مدى مصداقيتها، وما حقيقة وجود إبنة ياسمين صبري؟ بعض المصادر المقربة من صبري أكدت أنّ هذه المعلومات غير دقيقة وياسمين لا يُمكن أن تتخلى عن ابنتها، كما لو كان الأمر صحيحاً فكان والدها الذي قرّر أن يدمّر ابنته قد استغلّ هذا الأمر لينتقم منها أكثر، لكنه تحدث عن كل أفعالها السيئة ولم يذكر يوماً أنّها أمّ وتخلّت عن ابنتها