وأخيرا أنكشف السر .. لن تصدق أسباب رفض حسن حسني دور المعلم سردينة في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»؟

الرياض - محمد الاطلسي - يتساءل الجمهور عن سبب اعتذار حسن حسني عن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، حيث كان مرشحا لدور المعلم «إبراهيم سردينة»، الذي قدمه الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، ضمن أحداث المسلسل الذي حمل توقيع المخرج أحمد توفيق.

سبب اعتذار حسن حسني عن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وكشف السيناريست الراحل مصطفى محرم، في حوار سابق، عن سبب اعتذار حسن حسني عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، حيث أرجع الأمر إلى نشوب خلاف بين الفنان الراحل، وجهة الإنتاج بسبب الأجر المادي، ليقدم الدور بعد ذلك الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

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ولم يكن حسن حسني، هو الفنان الوحيد الذي اعتذر عن الدور، فكان الفنان محمود عبد العزيز، هو المرشح الأول لتقديم شخصية «عبد الغفور البرعي» ولكنه اعتذر بسبب انشغاله وقتها بعمل فني آخر، وجاء بعدها الفنان نور الشريف الذي طلب إجراء بعد التعديلات على الدور، بينما كانت يسرا مرشحة لدور «فاطمة كشري» الذي جسدته الفنانة عبلة كامل ببراعة شديدة، وكانت الفنانة الراحلة معالي زايد من ضمن المرشحات للدور إلا أنه تم استبعادها من قبل فريق العمل بسبب «تسببهها للعديد من المشاكل»، على حد تعبيره.

وكان خالد النبوي ومحمد نجاتي، مرشحين لأداء شخصية «عبد الوهاب» التي قدمها محمد رياض، بينما كان فتوح أحمد مرشح لأداء شخصية «سيد كشري» التي قدمها الفنان مخلص البحيري.

مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد توفيق، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، عبد الرحمن أبو زهرة، مصطفى متولي، حنان ترك، منال سلامة، وفاء صادق، ناهد رشدي، وياسر جلال.