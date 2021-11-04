أسرار لا يعلمها الجميع ..  من هي "محاسن" التي احبها الفنان محمود ياسين بجنون وماتت على يديه؟

الرياض - محمد الاطلسي - لم تكن الفنانة شهيرة هي أول قصة حب في حياة الفنان الراحل محمود ياسين، ففتى الشاشة المصرية والعربية كانت لديه قصة حب لا تنسي في عمر الـ16 عامًا، مع جارته التي كانت تدعى "محاسن".

وتحدّث الراحل في حوارات صحفية قديمة عن قصة حبه الأولى، قائلاً إنّه شعر بمعنى الحب لأول مرة حين بلغ السادسة عشرة من عمره، بعد أن شاهد جارته محاسن، التي حاول التحدث معها حين التقاها في الشارع.

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غيرت "محاسن" حياة "ياسين" سريعًا، وبعد أشهر من تعارفهما صدمتها سيارة ونقلت للمستشفى في حالة سيئة، وبقيت فيها عدة أسابيع قبل أن تنتقل روحها للسماء، وهنا اعترف ياسين بأنّ الحادث غيّر مجرى حياته وجعله يفهمها سريعا، وأصبحت المستشفيات جزءا لا يتجزأ من حياة ياسين.

وكان حادث وفاة "محاسن" التي كان يزورها كل يوم وماتت على يده، سببا رئيسيا في عشقه للأطفال.

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في اكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما.

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التليفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".

وولد الفنان محمود ياسين في 2 يونيو 1941، بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وعُيّن ياسين في المسرح القومي، وبدأ رحلته في البطولة بمسرحية "الحلم"، تأليف محمد سالم وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي، حيث قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها "وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، ليلة مصرع جيفارا، ليلى والمجنون"، وتولى إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "ماما في القسم، وعد ومش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوى طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان، سوق العصر، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج".

المصدر/ الوطن