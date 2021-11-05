اتذكرون الفنانة الشهيرة ب " ابله احلام " .. لن تصدق  كيف أصبح شكلها اليوم بأول ظهور لها بعد اعتزالها وارتداء الحجاب | شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - على الرغم من مرور السنوات من منا لا يتذكر المذهلة “أبلة أحلام “، في فيلم الحفيد، وهو من أشهر أفلام السينما المصرية الذي يجعل كل من يشاهده يشعر بالترابط الأسري ودفئ العائلة، بالإضافة للكوميديا التي طرأت على الفيلم.

وتالقت “أبلة أحلام” بتقديم دور رائع خلال الفيلم، وكانت من ضمن الشخصيات التي ساعدت على نجاح العمل، وقدمت عدد كبير من الأعمال الفنية التي برزت خلالها موهبتها الفنية.

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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة للفنانة منى جبر بعد اعتزالها الفن، وارتدائها الحجاب، والحقيقة أن هذه الصورة أثرت قلوب رواد السوشال ميديا.

حيث أنهم أجمعوا أن منى جبر مازالت تحمل نفس الملامح الجميلة والرقيقة التي عرفها الجمهور بها.

وانهالت التعليقات على الصورة من الجمهور، الذين دعوا للفنانة بدوام الصحى والعافية، وأشادوا بجمالها وشكلها بالحجاب.

الإعلامية والممثلة منى جبر مواليد 18 ديسمبر 1938م، حاصلة على ماجستير في الأداب بدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج في التلفزيون.

ودخلت التليفزيون عام 1960، واعتزلت السينما أوائل التسعينيات.

أخر صورتين خلال حفل تكريمها في مهرجان همسة للفنون والادب بدار الاوبرا عام 2019.