لأول مرة ..نجمة طيور الجنة«جنى مقداد » تعلق على أخبار خطوبتها .. والمفاجأة ما ترتديه ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تجاهلت نجمة طيور الجنة جنى مقداد الأخبار التي تحدثت عن خطوبتها بعد أيام من زفاف شقيقها الأكبر الوليد مقداد وواصلت نشر يومياتها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت أخبار حول خطوبة جنى واعتزالها الفن بعد ظهورها إلى جانب والدتها السيدة مروة حماد بالحجاب، فيما لم تسلم عائلتها من الانتقاد بين المتابعين على مواقع التواصل لفرضهم الحجاب على طفلة بحسب تعبيرهم.

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وأثارت الأخبار المنتشرة حول نجمة طيور الجنة جنى مقداد البلبة على مواقع التواصل الإجتماعي، فبعد تعرضها للمضايقات بسبب إطلالتها في زفاف شقيقها الوليد مقداد، تداولت اخبار عن خطوبتها.

وما زال اسم الطفلة ​ ​جنى مقداد نجمة قناة "طيور الجنة" يتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ احتفالها بزواج شقيقها الوليد المقداد في الـ 20 من أغسطس/آب الماضي، وتعرضها لحملة تنمر عقب نشر إطلالتها على مواقع التواصل.وأعاد الجمهور تداول صورة جنى وهي مرتدية الحجاب بعد عرس شقيقها الوليد، مشيرين إلى أنها اعتزلت وارتدت الحجاب نتيجة تعرضها للتنمر.

واتضح لاحقًا أن الصورة المتداولة لجنى بالحجاب ليس لإعلان ارتدائه، وإنما هي صورة أرادت مشاركتها مع جمهورها؛ إذ ظهرت بعدها في أكثر من مناسبة من دونه، كما ظهرت في حفل زفاف شقيقها بتسريحة شعر ومكياج، وتم مشاركتها على مواقع التواصل.

وكانت جنى مقداد قد ظهرت في حفل الزفاف بفستان طويل باللون البنفسجي مع تسريحة شعر ومساحيق وجه لم يناسب عمرها على حد قول العديد من المتابعين.

وتعرضت جنى المقداد للتنمر في زفاف شقيقها بسبب الفستان الذي ارتدته من اللون ابنفسي واتسم بالبساطة وحرصت على إرتداء فوقه وشاح طويل فبدت وكأنها أكبر من عمرها، إضافة الى المكياج القوي.

وأثارت صورة جنى المقداد الجدل بسبب التعليقات المتفاوتة عليها، فمنها كان المسيئ ومهاجم لإطلالتها التي جعلتها أكبر سناً مثل:"يوم شفتها حسيت اني كبيره"، "خالتي جنى"،"هي صغيره بس اللبس كبرها مو مناسب لعمرها"،"الفستان مو لعمرها أبداً".

واحتفل الوليد مقداد، نجم طيور الجنة، بزفافه على قريبته نور غسان، الخميس 19 أغسطس/آب، في حفل أقيم بالأردن.

وتحظى عائلة خالد مقداد، بشعبية كبيرة في الوطن العربي بسبب قناة طيور الجنة والتي حققت منذ انطلاقتها سنة 2008 قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث تعتمد القناة على الأغاني الخاصة بالأطفال.