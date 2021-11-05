الرياض - محمد الاطلسي - فيلم الساحر يعد من أكثر الأفلام جراءة في مصر بل ويعد الفيلم الذي شكل قاعدة انطلاق للفنانة منة شلبي بالرغم ما حمله من مشاهد جرئية قالت الفنانة بعد ذلك انها بكت بسببه اسبوعا كاملا .

والساحر فيلم مصري من إنتاج عام 2001، إخراج رضوان الكاشف وبطولة محمود عبد العزيز وسلوى خطاب ومنة شلبي.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار لأجل عينيه .. هذا هو حب حياة هند رستم الوحيد وماتت في سبيله والمفاجأة في مهنته .. لن تصدق من يكون؟

هل تتذكرون « حمودة» عشيق منه شلبي في فيلم الساحر .. لن تتوقع كيف اصبح شكله الأن والمفاجأة في وظيفته ؟ | شاهد الصور

معجزة يبحث عنها جميع الرجال في غرفة النوم والسر يكمن في«زيت الزيتون والثوم والقرنفل»| تناوله بهذه الطريقة ؟

لأول مرة ..نجمة طيور الجنة«جنى مقداد » تعلق على أخبار خطوبتها .. والمفاجأة ما ترتديه ؟

الوافدين والأجانب في جميع أنحاء الممكلة يستفيقون اليوم الجمعة على نداء هاما من الجوازات السعودية

شافت الدود بعينيها .. إلهام شاهين تروي حكاية دفنها في القبر وهي على قيد الحياة | شاهد الفيديو

مشروب صباحي مذهل ينظف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج منك فضلات سنين | تعرف عليه

أشهر نجمة إغراء في سماء الوطن العربي تفجر اعترافات نارية : كنت بنام في النص بين أمي وجوزها وهذا ما كان يحدث بينهما ؟

شاهد ابنة«أشرف عبدالباقي » تسحر الجميع بجمالها في أول ظهور لها.. والمفاجأة في مهنتها؟ - صور

اتذكرون الفنانة الشهيرة ب " ابله احلام " .. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بأول ظهور لها بعد اعتزالها وارتداء الحجاب | شاهد الصور

هذه المشروبات سبب رئيسي للصداع النصفي وارتفاع الضغط .. تجنب تناولها فورًا وتخلص من الآلام

موت محقق .. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من ممارسة “العلاقة الزوجية الحميمة ” في هذا التوقيت ! .. هل انتم منهم ؟

خبر حمل نور غسان زوجة نجم طيور الجنة" الوليد مقداد " يضج مواقع التواصل والجمهور مصدوم! .. ما حقيقة ذلك!

معجزة العسل والقرفة للقضاء على الكرش نهائيا باسبوع فقط.. طريقة التحضير !

بعد أكثر من 2000 عام .. علماء يعثرون على مرقد اهل الكهف « الرقيم» لن تصدق ما وجدوه داخل ومفاجئة بشأن الكلب الذي كان معهم ؟

لأول مرة.. نور غسان زوجة الوليد مقداد تفاجئ الجميع بنشر صورة لها بدون الحجاب وجمالها يلفت الأنظار | شاهد

صغيرة الحجم جبارة المفعول .. هذه الفاكهة تقوي العظام والبصر وتحمي الأسنان وتخلصك من الإمساك نهائيا .. وفوائد أخرى عظيمة

أشهر فنانة جميلة و محبوبة العرب عاشرت شقيقها عدة مرات و واقامت علاقة مع زوج والدتها ! .. لن تصدق من تكون؟

لمرضى السكري .. أسوأ 10 أطعمة على الريق «تدمر هرمون الإنسولين وترفع السكر في الدم فوراً » | تعرف عليها

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

تدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الشعبية بمصر القديمة حيث يسكن "منصور بهجت "وابنته، و"منصور بهجت" ساحر مهمش يسكن وسط مجموعة من المهمشين الذين يعيشون في الأماكن المزدحمة ويحاولوا أن يجعلوا من حياتهم شيئا مبهجا.

وفاز الفيلم بأبرز جوائز مهرجان جمعية الفيلم المصرية في الدورة التاسعة والعشرين في مارس 2003، من بين سبعة أفلام شاركت في المنافسة، حيث حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وإخراج وموسيقى (هشام نزيه) وتصوير (محسن نصر) وممثلة دور ثانوي (سلوى خطاب).

شخصية حمودة

قام بدور شخصية حمودة في الفيلم فنان يدعى فيلم الساحر يعد من أكثر الأفلام جراءة في مصر.

وسري النجار هو ممثل مصري من مواليد مدينة الاسكندرية في 1 يناير 1976 إي عمره الآن 45 عام.

وشاهده المخرج "اسامه فوزى" فى مسرح الجامعة فأسند له دور عادل البوهيمي صديق المتوفى طبل( محمود حميده )فى فيلم "جنة الشياطين"عام ١٩٩٩.

و أكتشفه نصر الله ، لاقدم أدوارة مميزة فى أفلامه ومنها " الساحر ".

شارك سري في العديد من الافلام مثل الساحر وديل السمكة و خريف آدم و المدينة و جنة الشياطين ، ومثل في مسلسلات مخاوي الذيب و مهاجي الاجاويد.

ودرس سري المسرح والفلسفة فى الجامعة الامريكية ثم سافر الى انجلترا لدراسة المسرح ، حيث برع فى أداء ادوار الشر حيث جسد دور البلطجى وساعده فى ذلك ملامح وجهه.

يعيش سري في مدينة ستوكهولم بدولة السويد ، وينشر منها العديد من الصور و الفيديوهات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

ويبدو سري انه تغير كثيرًا من خلال ملامحه و قصة شعره عن ما بدا عليه في فترة فيلم الساحر.