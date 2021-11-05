هند عبدالحليم تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش وتهديدها من عامل دليفيري

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة الشابة تفاصيل تعرضها للتحرش وتهديدها من عامل دليفيري يعمل لصالح أحد الأبلكيشنات الشهيرة للمطاعم.

وهذا ما اضطرها لتحرير محضر ضده، وإبلاغ السلطات التي قامت بالقبض عليه.

البداية

فوجئت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، عندما كانت في منزلها تنتظر دليفري أحد تطبيقات الطعام الشهيرة- أن عامل الدليفري القادم إليها يهاتفها كثيرًا بشكل مُبالغ فيه، لأكثر من سبب، مثل مراجعة معلومات العنوان، والطلب؛ رغم عدم صعوبة هذه الأمور، وتوفرها أمامه في التطبيق.

وحسب رواية هند عبد الحليم، فأنها قررت ألا تفتح الباب بشكل كامل، واستخدمت سلسلة الأمان؛ ففوجئت أن عامل الدليفري هذا يحاول إطالة الحديث معها بـ حجج فارغة، كما ذكرت، حتى قال لها: أنا عارفك.. أنتي بتمثلي، واقترب من باب المنزل، وأخبرها بصوت خافت مُخيف: عايز اسألك على حاجة؛ فصاحت فيه، وأمرته بالرحيل، وأغلقت الباب.

وأضافت الفنانة: لم ينته الأمر حتى هنا؛ ففوجئت بعدها برسائل منه على الواتساب، كان بدايتها، بعتابه لها على رفضها الحديث معه، وقال لها خلال الرسائل: يا مُتكبرة؛ فكان رد فعلها بعدها، بحظر رقمه، وتواصلت مع التطبيق وأخبرتهم، وعلمت منهم أنها ليست الشكوى الأولى تجاهه في هذا الصدد.

المُتحرش يطاردها

وأكملت الفنانة هند عبدالحليم، وهي مُنفعلة: هذا الشخص المُتحرش لم يستسلم، وقرر أن يتواصل من أرقام أخرى، وتحولت الرسائل العادية منه، إلى تهديدات، ورسائل كثيرة تحمل ألفاظا قبيحة، وبعدما وضعت الأرقام التي أرسل الرسائل الأخرى من خلالها؛ بدأ في توزيع رقمها على أصدقائه، وكان منهم بعض الأشخاص خارج مصر.

وأشارت الفنانة، إلى أنها قررت إبلاغ الشرطة، وتحديدًا قسم شرطة الشيخ زايد، وحررت محضرا، أرفقت به الرسائل التي أرسلها لها هذا الشخص.

إبلاغ السلطات

وقالت هند عبد الحليم: وعلى الفور تحركت القوات، بعد أن حددت موقعه، وألقوا القبض عليه خلال ساعات، واكتشفوا أنها ليست الضحية الأولى له.

التنازل عن المحضر

واختتمت هند عبد الحليم حديثها، أنها وبعدما علمت بمدة العقوبة المتوقع أن يقضيها هذا الشخص، والتي من الممكن أن تصل إلى عامين حبس؛ قررت التنازل عن المحضر، خاصة وأنه شاب صغير السن، أملًا في أنه تعلم الدرس.