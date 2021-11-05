بعد صورة حفل “ويجز”.. تامر حسني يكشف عن حضور 400 ألف بإحدى حفلاته: عمرها ما حصلت مع حد”

ابو ظبي - احمد الجزار - استعاد الفنان تامر حسني، فيديو من إحدى حفلاته الضخمة في المغرب، والذي حضره أكثر من 400 ألف شخص من جمهوره، وهذا ما وصفه تامر بالإقبال التاريخي الذي لم يحدث معه أو مع غيره من قبل، وذلك ردًا منه على الصورة المتداولة من حفل مطرب الراب ويجز التي أثارت جدلا واسعا أمس بسبب كثافة الحضور الجماهيري غير المتوقع.

وعلق تامر على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على “إنستجرام”: “المشهد دا ليه قصة احب اشارككم فيها .. أول ما طلعت المسرح كنت حاسس إني بحلم او بيتهيألي او مش شايف صح لحد ما شوفت اللحظه دي متصوره من العبقري رومير ( رامي مسعد ) اللي روحت سألته بعد ما طلعت المسرح بدقيقه .. هو انا شايف صح ؟ رد قالي انا مصدووم زيك و مش مصدق و حاسس إني بحلم”.

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وتابع: “و لما المذيع الكريم اكد اللي شايفينه ،، راح رامي طلع على ونش كبير كان موجود بالصدفه لشيء آخر و صور اللحظه التاريخية دي اللي عمرها ماحصلت لا معايا ولا مع غيري لمطرب واحد يحضر له ٤٠٠ الف شخص و الحمدلله و دا الرقم اللي تم حصره قبل الحفلة و بعد كدا زاد الرقم اضعاف اضعاف زي ما انتوا شايفين و لم يتم حصر الرقم النهائي لإستمرار ازدياد الناس لآخر الحفل .. كل الشكر لجماهير المغرب الحبيبة”.

وأضاف: “شكراً يا رامي يا حبيبي على إخلاصك اللا محدود في عملك يا رب نكررها في المغرب و كل البلاد العربيه ان شاء الله”.

ويجز يعلق على جمهور حفله ويصفه بـ”النمل”

علّق مغني الراب ويجز، على الصورة المتداولة والتي أظهرت إقبالًا كبيرًا من الجمهور على حفله الفني في المنارة، قائلًا: “انبسطت واتخضيت”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” الذي تقدمه الإعلامي شافكي المنيري، على القناة الأولى، مساء الخميس، أنه رصد حضور أعداد كبيرة وهو يغني خلال الحفل، لكنّه عندما شاهد الصورة وجد الناس تشبه “النمل”، في إشارة إلى ضخامة الإقبال على الحفل.

وتابع: “الحمد لله إننا قدرنا نمشي اليوم بهذا التنظيم.. الحفلة كانت كبيرة واليوم مشي كويس، وكل اللي حضروا انبسطوا والطاقة كانت حلوة”.

وأشار إلى أنّ شريحة جمهوره تتراوح بين 16 إلى 38 سنة، مؤكدًا أن فئات عمرية أكبر من ذلك بدأت الانجذاب نحو هذا الشكل من الموسيقى.

وأوضح ويجز، أن نجاح أغاني الراب مرتبط بأنه فن جريء للغاية، وأن كل مغني راب هو في الأساس يتحدث عن نفسه، ويُدخل الجمهور في تفاصيل حياته.

وشدد على أن الأمر يستلزم طاقة وجرأة من الشخص، وأكمل: “لو الشاب بيسمع وبيحس باللي بيقولي مغني الراب بيحبه ويتعلق بيه”.