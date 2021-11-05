خبر حمل نور غسان زوجة نجم طيور الجنة" الوليد مقداد " يضج مواقع التواصل والجمهور مصدوم! .. ما حقيقة ذلك!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار عن وليد مقداد وزوجته نور غسان، وهي عن حمل نور بطفلهم الأول. ولم يتم تأكيد الأخبار حتى الان وربما هي شائعات، فقط لأثارات الكثير من الجدل بين محبي عائلة مقداد,

لكن حتى هذه الساعة لم يصرح أي من أفراد عائلة مقداد عن صحة هذا الخبر. وربما يكون الخبر أطلق ليصبح اسم وليد مقداد ونور «ترند» في مواقع التواصل الاجتماعي. واحتفل الوليد بزفافه في سبتمبر الماضي على ابنة خاله نور غسان في حفل زفاف تم نشر مقاطع منه عبر قناة «عصومي ووليد» في يوتيوب. قدم أغنية بعد انقطاع عن الغناء لفترة طويلة حملت عنوان «أصحابي أنا» من فيلمه الجديد الذي كتب فكرته وأخرجه وعرضه عبر قناة «عصومي ووليد» التي يصورون فيها يومياتهم. وحصدت الأغنية التي صدرت منذ يومين نسبة مشاهدة وصلت إلى 758052 ألفاً.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

انتقمت منه بعد سنوات.. هكذا دمر والد هند صبري حياتها وترك مصيرها للمجهول ؟

تحذير خطير .. رؤية هذه العلامات في البول مؤشر خطير إلى الإصابة بـ «أخطر أنواع السرطان» .. راجع الطبيب فوراً

وضعت كاميرا سرية في غرفة نوم «ابنتها» فاكتشفت الصدمة التي لم تتوقعها طوال عمرها | شاهد الفيديو

رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار لأجل عينيه .. هذا هو حب حياة هند رستم الوحيد وماتت في سبيله والمفاجأة في مهنته .. لن تصدق من يكون؟

مشروب صباحي مذهل ينظف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج منك فضلات سنين | تعرف عليه

أشهر نجمة إغراء في سماء الوطن العربي تفجر اعترافات نارية : كنت بنام في النص بين أمي وجوزها وهذا ما كان يحدث بينهما ؟

معجزة العسل والقرفة للقضاء على الكرش نهائيا باسبوع فقط.. طريقة التحضير !

بعد أكثر من 2000 عام .. علماء يعثرون على مرقد اهل الكهف « الرقيم» لن تصدق ما وجدوه داخل ومفاجئة بشأن الكلب الذي كان معهم ؟

لأول مرة.. نور غسان زوجة الوليد مقداد تفاجئ الجميع بنشر صورة لها بدون الحجاب وجمالها يلفت الأنظار | شاهد

صغيرة الحجم جبارة المفعول .. هذه الفاكهة تقوي العظام والبصر وتحمي الأسنان وتخلصك من الإمساك نهائيا .. وفوائد أخرى عظيمة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وطرح مؤخراً فيلماً سينمائياً قصيراً اسمه «أطرش بالدبة». وهو فيلم شبابي بحت من إخراجه وتأليفه وبطولته. تم تصويره بطريقة سينمائية احترافية مع أصدقائه من الوجوه الفنية الجديدة