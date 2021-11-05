شاهد ابنة«أشرف عبدالباقي » تسحر الجميع بجمالها في أول ظهور لها.. والمفاجأة في مهنتها؟ - صور

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع صورة ابنة الفنان أشرف عبدالباقي والتي ظهرت لأول مرة أمام كاميرات الصحفيين في مهرجان الجونة السينمائي.

ورافقت الابنة الصغرى للفنان أشرف عبدالباقي والدها الفنان إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وظهرت معه على السجادة الحمراء.

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وكانت الإعلامية بوسي شلبي أول من شارك الصور عبر صفحتها الشخصية في موقع تطبيق "إنستجرام" حيث نشرت الصور بعد لقائها مع النجم أشرف عبد الباقي وابنته، وتفاعل متابعي الإعلامية بشكل كبير مع هذا الظهور النادر لإبنة الفنان.

وكان الفنان أشرف عبدالباقي قد كشف خلال إحدى اللقاءات الإعلامية له على هامش فعاليات المهرجان المُقام، أن لديه ابنة تعمل كمخرجة وأنها ابنته الصغرى.

يذكر أن الممثل المصري أشرف عبد الباقي متزوج من إبنة صلاح حسب الله وزير الإسكان المصري الأسبق.