قبل انطلاقها.. عمرو أديب يعلق على مباراة الأهلي والزمالك ويحسم الفريق الفائز

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الإعلامي عمرو أديب على مباراة الأهلي والزمالك المحدد انطلاقها في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز المصري.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بالورقة والقلم الزمالك يكسب بعون الله النهاردة.. بالتاريخ والاحصائيات الأهلي يكسب النهاردة.. طب ايه العدل؟ الورقة والقلم تكسب طبعا.. لاعيبة الزمالك أفضل في كل المراكز يارب ادينا على قد قوتنا ونيتنا”.

ويبحث الأهلي والزمالك عن مواصلة الانتصارات في القمة المبكرة من عمر الدوري، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري العام للموسم الحالي.

وفاز الأحمر في الجولتين السابقتين على الإسماعيلي والبنك الأهلي، بينما هزم الزمالك الأبيض إنبي وطلائع الجيش في أول جولتين.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم تحكيم المباراة، ويديرها الحكم الدولي محمد عادل و يعاونه أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني و أمين عمر حكم رابع وأحمد الغندور حكم var وعبد العزيز السيد مساعد var.