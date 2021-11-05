بعد أزمة الوصاية مع والدها.. بريتني سبيرز تواجه أزمة جديدة مع والدتها بعد مطالبتها بـ660 ألف دولار

ابو ظبي - احمد الجزار - قدمت والدة بريتني سبيرز التماسًا للمحكمة يوم الاثنين تطلب فيه أن يتم احتساب أتعاب محاميها من أموال بريتني سبيرز في معركة الوصاية القائمة لنجمة البوب، على الرغم من أن ابنتها ادعت أمس أنها كانت العقل المدبر الحقيقي وراء محنتها التي استمرت 13 عامًا في الوصاية.

حددت لين، والدة بريتني سبيرز، التي لم يكن لها دور رسمي في القضية، ولكنها تعتبر طرفًا مهمًا فيها، أكثر من 660 ألف دولار من الرسوم القانونية وأتعاب محاماة تكبدتها بسبب مشاركتها في قضية الوصاية، وتريد دفعها “من أموال الوصاية والأصول الموجودة”، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها الديلي ميل، التي كشفت أن هيئة الدفاع الموكلة عن لين سبيرز في لوس أنجلوس قاموا برفع دعوى رسوم مقابل خدمات مثل الاجتماعات والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وإعداد المستندات والمثول أمام المحكمة.

وعن سبب وجوب دفع ملكية بريتني للرسوم والأتعاب، ادعت لين في التماسها أن ابنتها وافقت بحماس على مشاركتها في قضية الوصاية “كطرف مهتم” في محاولة للمساعدة في إنهاء كابوس بريتني والأزمة التي كانت تعاني منها، ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات تتناقض بشكل واضح مع مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي المحذوفة من بريتني نفسها أمس، حيث اتهمت بريتني والدتها بأنها العقل المدبر لتلك الوصاية، وأضافت بريتني أن والدتها حاولت أن تأخذ جانب بريتني في خلافها مع والدها جيمي، لكن بريتني رفضت مرارًا عروضها، وقالت يوم الثلاثاء، إن والدتها كانت الشرير الحقيقي في تلك الوصاية المؤسفة، بحسب وصفها.

في نفس السياق، أفاد موقع page six أن لين وُصفت في وثائق المحكمة بأنها “أم قلقة للغاية”، وقيل إنها ذكرت بالتفصيل قصص مزعجة عن حياة ابنتها، والقيود غير المعقولة التي عانت بموجبها بريتني، وتشمل هذه الادعاءات، نقل بريتني قسراً من منزلها، وعدم السماح لها بالسفر إلى لويزيانا لحضور عيد ميلاد عائلة سبيرز، بالإضافة إلى إقامتها طويلًا في مصحة نفسية ضد رغبتها، ومنعها من قيادة سيارتها الخاصة، وكان لديها حظر على زوار منزلها، بما في ذلك أصدقائها وحتى أصدقاء أولادها.