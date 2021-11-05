اناقة تفوق الخيال .. شاهد فخامة منزل دنيا سمير غانم من الداخل أشبه بقصور الامراء | صور

الرياض - محمد الاطلسي - تعيش الممثلة دنيا سمير غانم داخل مدينة القاهرة وهي تعتبر من الشهيرات اللواتي لا ينشرن صوراً أو فيديوهات من منزلهن إلا القليل القليل، وكأنها تفضل أن تبقي حياتها الخاصة ملكها وحدها، دون أن تتشاركها مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما يفعل بقية النجوم.

كما يظهر من خلال بحثنا على محرك البحث "غوغل" وجود فيديو وصور لمنزل دنيا سمير غانم الفخم، والذي يقع في أحد الأحياء الثرية في القاهرة حيث يسكن أغلبية المشاهير. ويحل الطراز المصري في ديكور منزل دنيا، والذي يطغي على أثاثه اللونان البني والبيج، كما تحضر الاكسسوارات المعدنية والضخمة بوفرة في غرفة المعيشة وفي الصالونات.

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في نظرة سريعة على حساب دنيا سمير غانم على "انستقرام" لاحظنا وجود القليل من الصور التي تظهر منزلها، وفيديو واحد لزوجها الإعلامي رامي رضوان من منزلهما، يطلّ فيه وهو يبرز ألبومات صور على الحائط تجمعه مع زوجته وابنتهما "كايلا".

يبدو واضحاً ديكور الجص في سقف الغرف الذي تتدلى منه إنارة عبارة عن مجموعة من اللمبات يتكرر حضورها في أكثر من غرفة من المنزل خصوصاً في غرفة الطعام والمطبخ.

عند اختيارك لديكور منزل، عليك أولا بالتفكير في الألوان المفضلة لديك، والتفكير في الأسلوب العام الذي تفضلينه وموضوع منزلك، وبعد ذلك اختاري اما أن تربطي ديكورات غرفة الجلوس مع باقي ديكورات المنزل، كما فعلت دنيا سمير غانم.

ويمكن أن نرى تناغم الألوان في منزلها من خلال صورة نشرت لها وهي تستضيف الفنانة سميرة سعيد.

ومن خلال الفيديو المنشور على "يوتيوب"، يظهر أيضا واضحاً التنسيق في ألوان الديكور بين جميع أثاث المنزل.

المصدر: مجلة الجميلة