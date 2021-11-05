أسرار و حكاية «قميص نوم»  الذي تسبب بطرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام. .. ومفاجأة في البديل ؟

الرياض - محمد الاطلسي - النجمة الكبيرة ميرفت أمين هي ممثلة مصرية حاصلة على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم لغة إنجليزية. بدأت حياتها الفنية من خلال الجامعة حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية (يا طالع الشجرة) لتوفيق الحكيم، وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية (مطار الحب) مع الفنان عبدالمنعم مدبولي.

اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1968، حيث اشتركت معه بفيلم (نفوس حائرة)، ومن هنا انطلقت إلى عالم النجومية.

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وفي تقرير اليوم كانت الفنانة ميرفت أمين هي المرشحة الأولى لخوض البطولة أمام الفنان عادل إمام في فيلم "خلي بالك من جيرانك"، لكنّ خلافًا في وجهات النظر بينها وبين "الزعيم" حول أحد المشاهد أنهى تلك المشاركة.

أثناء تواجدها في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51، أعربت الفنانة لبلبة عن حبها للفنان عادل إمام الذي اعتبرته توأم روحها، وقالت "لبلبة" عن مشاركتها في فيلم "خلي بالك من جيرانك" أنها حلت بدلًا من الفنانة ميرفت أمين المرشحة الأولى للدور، بعد اختلافها مع "الزعيم" حول أحد المشاهد التي وصفتها بالجريئة.

كان المشهد سبب الخلاف هو أن تظهر الفنانة ميرفت أمين بقميص نوم، لكنها رفضت ذلك، بسبب زواجها في ذلك الوقت من الفنان حسين فهمي.