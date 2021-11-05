محمد هنيدي يسخر من هزيمة الزمالك بثلاثة أهداف من الأهلى: “يالا بينا نمشي”

ابو ظبي - احمد الجزار - سخر الفنان محمد هنيدي من هزيمة النادي الزمالك بثلاثة أهداف حتى الاَن في الشوط في المباراة التي تقام الاَن مع النادي الأهلي، ضمن مباريات الدوري العام.

ونشر هنيدي عبر حسابه بتويتر، صورة له من فيلم جاءنا البيان التالي، وكتب على الصورة : “جومي بينا نمشي”، بينما علق على الصورة قائلا: “إحنا نمشي المترو بيقفل بدري”.

وفاجأ النادي الأهلى جمهوره في الشوط الأول في إحراز ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول في المباراة المنتظرة بينه وبين نادي الزمالك.

بينما علقت وفاء عامر على المباراة قائلة: “النادي الأهلى وكفى”.

ويبحث الأهلي والزمالك عن مواصلة الانتصارات في القمة المبكرة من عمر الدوري، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري العام للموسم الحالي.

وفاز الأحمر في الجولتين السابقتين على الإسماعيلي والبنك الأهلي، بينما هزم الزمالك الأبيض إنبي وطلائع الجيش في أول جولتين.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم تحكيم المباراة، ويديرها الحكم الدولي محمد عادل و يعاونه أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني و أمين عمر حكم رابع وأحمد الغندور حكم var وعبد العزيز السيد مساعد var.