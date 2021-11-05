إيهاب توفيق يشعل حفل زفاف ابنة هشام عباس (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أحيا الفنان إيهاب توفيق حفل زفاف ياسمينا ابنة الفنان هشام عباس، والذي يقام الاَن في الجونة. وقد إيهاب مجموعة من أغنياته المتنوعة، كما حضر أيضا حميد الشاعري، الذي أهجى العروسين مجموعة من أغنياته. يذكر أن هشام عباس لديه 3 أبناء من زوجته جيهان زايد “جيجي”، هم: ياسمينا وعلي وتمارا. اقرأ أيضا الصور الأولى من حفل زفاف ابنة هشام عباس (صور) شاهد أيضا

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