خمسة وخميسة وكلمني عن اسيست السولية.. أبرز تعليقات النجوم على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على التعليق على مباراة القمة اليوم التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والذي نجح فيها الأهلي أن يحسمها لصالحه بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وكتب النجم هاني سلامة عبر حسابه على “تويتر”: “مبروك للنادي الأهلي ولاعيبته الرجالة وهاردلك لنادي الزمالك.. حقيقي فرقتين كبار واستمتعنا بمباراة تليق بالكرة المصرية.

بينما كتب الشاعر إيمن بههجت قمر: “كلمني عن اسيست السوليه لعشر سنين قدام”.

وكتب الشاعر تامر حسين: “مبروك ل الأهلى فوز مُستحق وماتش هايل فى المُجمل وغير متوقع”.

وكتبت الاستايلست إنجي علاء: “الف مبروك للأهلي الغالي وهاردلك للزمالكبس انا مافهمتش التغييرات اللي عملها موسيماني!! ماكنا ماشيين كويس وبرافو لعيبة الزمالك انهم ماستسلموش شكرا لعيبة الأهلي اسيست السولية ماتش ممتع”.

وقال الإعلامي رامي رضوان: “تغييرات موسيماني غير موفقه من حيث العدد والبدائل والتوقيت. نعكش الفريق الله يسامحه”.

وكتبت أنغام: “خمسه وخميسه يا أهلي”.

وكتب نبيل الحلفاوي: “فرقتين كبار. مبروك للأهلي الفوز بالديربي. هارد لك لنادي الزمالك. تهنئة لموسيماني وعتاب لفقدان السيطرة في أواخر المباراة من خلال التغيير الأخير العشوائي. وعتاب للجماهير التي خرجت عن النص في فترات قطع الصوت”.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي: “مباراه تاريخيه.. كده الميزان اتعدل .. اي حاجه تانيه خارج المنطق.. فريق كبير، فريق عظيم اديله عمري و برضه قليل”.

وكتب المخرج عمرو سلامة: “إلى لاعبي الزمالك، ماتزعلوش، بنشكركم، بنحبكم، إنتم رجالة، وماتش وخلص وبتحصل، بصوا لقدام.”.

وكتب محمد هنيدي: “طيارة لندن الساعة كام”.

ونجح فريق النادي الأهلي في تحقيق نتيجة كبيرة على غريمه الزمالك ونجح بهذه النتيجة في تصدر جدول بطولة الدوري العام.