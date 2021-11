بجراءة صادمة .. صافيناز تفاجى الجميع برقصة مثيرة«بدون ملابس داخلية»  والجمهور في ذهول! | شاهد الفيديو  

الرياض - محمد الاطلسي - في موقف جريئ شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز ، فى الفيديو وهى ترتدى بدلة رقص مثيرة ، ولكن ما أثار حفيظة جمهورها هوعدم ارتداء ملابس داخليه أثناء تأدية بعض الحركات .

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

https://www.instagram.com/p/B92bd_8B2cc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/B92bd_8B2cc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

