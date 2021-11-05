الرياض - محمد الاطلسي - في موقف جريئ شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها. وظهرت صافيناز ، فى الفيديو وهى ترتدى بدلة رقص مثيرة ، ولكن ما أثار حفيظة جمهورها هوعدم ارتداء ملابس داخليه أثناء تأدية بعض الحركات . II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: فنانة مصرية شهيرة تزوجها ممدوح عبد العليم ووقعت في حب أعز أصدقائه وتم طردها من مصر لأسباب أخلاقية !.. لن تصدق من تكون ؟ دينا سمير غانم طلبت من والدها أن يصلي قبل وفاته.. لن تتوقع رد فعله المفاجئ (شاهد الفيديو) احذر الاقتراب منه .. طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزا هائلا في الذاكرة خلال شهر واحد فقط (تفاصيل) بجراءة صادمة .. صافيناز تفاجى الجميع برقصة مثيرة«بدون ملابس داخلية» والجمهور في ذهول! | شاهد الفيديو في مكان لا يخطر على البال .. شاهد أين خبأ الرئيس القذافي أمواله الطائلة ؟ تناول هذه العشبة المتواجدة بكثرة تخلصك من الغازات والامساك خلال دقائق فقط وقل وداعا للأدوية ! تفاصيل مثيرة : فنانات صدمن الجمهور بالحديث عن «ليلة الدخلة».. وفنانة عربية طلقها زوجها فوراً مراهقة نسيت هاتفها في المنزل والكاميرا مفتوحة وعندما رجعت لأحضارة كانت الصدمة الغير متوقعة؟ مشروب جبار ينظيف القولون من كل السموم المتراكمة | تعرف عليه فورا ابتعد عنها فورا .. هذه الأطعمة الشائعة خطيرة جدا ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم بسرعة عالية خلال دقائق أسرار و حكاية «قميص نوم» الذي تسبب بطرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام. .. ومفاجأة في البديل ؟ وضع هاتفه داخل قبر صديقه الوحيد أثناء دفنه.. وعندما اتصل به كانت الصدمة التي جعلته يسقط أرضا! مشروب صباحي مذهل ينظف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج منك فضلات سنين | تعرف عليه اقرأ أيضاً : رجل يجبر زوجته على مقابلة أصدقائه بملابس البيت وما كشفته عن ليلة دخلتها لا يصدقه عقل .. تفاصيل صادمة اقرأ أيضاً : اكتشاف خطأ فادح بعد 25 عاماً في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» والسبب فيفي عبده .. لن تصدق ماذا يكون؟ اقرأ أيضاً : إعلامي بارز يفجر «مفاجأة» غير متوقعة حول عمل ابنة جورج قرداحي (شاهد الفيديو) https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها. وظهرت صافيناز ، فى الفيديو وهى ترتدى بدلة رقص مثيرة ، ولكن ما أثار حفيظة جمهورها هوعدم ارتداء ملابس داخليه أثناء تأدية بعض الحركات . https://www.instagram.com/p/B92bd_8B2cc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B92bd_8B2cc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Sofinar صوفينار (@sofi_grig77) on Mar 17, 2020 at 3:08pm PDT

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بجراءة صادمة .. صافيناز تفاجى الجميع برقصة مثيرة «بدون ملابس داخلية» والجمهور في ذهول! | شاهد الفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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