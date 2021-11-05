دينا سمير غانم طلبت من والدها أن يصلي قبل وفاته.. لن تتوقع رد فعله المفاجئ (شاهد الفيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - علاقة من نوع خاص ربطت الفنان الراحل سمير غانم، بابنتيه «دنيا» و«إيمي»، وتنوعت ما بين الصداقة والتوجيه والحنية والأبوة.

وفي لقاء تلفزيوني مع الفنانة صفاء أبو السعود على قناة «ART»، تحدث الراحل سمير غانم عن محافظته على الصلاة وقراءة القرآن، قائلا: «الحمدلله، بس دي حاجة بيني وبين نفسي وربنا.. بس الحمد لله بحافظ».

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ووجهت صفاء أبو السعود، تساؤلا لـ«غانم» مضمونه: «الصلاة هل بعد البنت ما قالتلك»؛ ليرد بأن «دنيا» دائما ما تحرص على أن يردد الدعاء: «ورقة تديهالي.. لازم تقوله دلوقتي وقبل المسرح وتكتب ليهم.. مبتستحملش مني كلمة إلا تقع على الأرض».

وروى سمير غانم موقف جمعه بـ«دنيا» حينما طلبت منه الصلاة ذات يوم: «سألتني مرة بابا صليت ورديت عليها ما أنا صليت أمبارح.. فضحتني وكلمت صحابها لأنها مرتبطة بيا أوي لأني أب ليس عنيف فدوري النصح والتوجيه بين الصح والخطأ»، لافتا إلى أن زوجته دلال عبدالعزيز كثيرة التقرب من الله سبحان وتعالى خاصة في شهر رمضان.

توفي الفنان سمير غانم، في مايو الماضي بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، ولحقت به زوجته دلال عبد العزيز بعد أسابيع حيث توفيت في السابع من أغسطس الماضي.

ولا تزال الفنانتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم، تربطان ذكرى وفاة والديهما الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مع جماهيريهم، من خلال رسائل وصور ينشرانها عبر حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباتت تعبر دنيا وإيمي عن أيام صعبة تعيشانها بعد رحيل والديهما سمير غانم ودلال عبدالعزيز تباعا إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، أسبوعاً بعد الآخر، في ظل حرصهما على زيارة والديهما بشكل أسبوعي في مقابر العائلة.

وعبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، نشرت إيمي سمير غانم، صورة تجمع أسرة سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعلقت عليها برسالة مؤثرة قالت فيها "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي.. لا حول ولا قوه الا بالله.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله".

ونشرت شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تجمع سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وعلقت عليها بدعاء "وحشتوني اوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم و اغفر لهم و اعف عنهم و اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة و ادخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".

وحظي المنشوران بتفاعل واسع من جماهير العائلة الفنية، وأصدقائهما في الوسط الفني، ومنهم هندي صبري ورانيا يوسف ومحمد أنور وسوسن بدر وعلاء التونسي وغيرهم العشرات من النجوم والفنانين في مصر والعالم العربي.