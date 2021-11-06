هشام عباس يرقص مع ابنته ياسمينا في حفل زفافها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الفنان هشام عباس، على الرقص مع ابنته ياسمينا في حفل زفافها الذي يقام الاَن في أحد فنادق الجونة.
ورقص هشام وياسمينا على أغنيته الشهيرة “مين اللي جوه في قلبي”.
كما حرص هشام على تقديم أكثر من أغنية خلال الحفل.
يذكر أن الفنان إيهاب توفيق، شارك أيضا في حفل الزفاف وقد أكثر من أغنية من أغنياته الشهيرة.
وحرص مجموعة من الأصدقاء المقربين على حضور الحفل بينهم حميد الشاعر ولميس الحديدي وإنجي علي واَخرون.
يذكر أن هشام عباس لديه 3 أبناء من زوجته جيهان زايد “جيجي”، هم: ياسمينا وعلي وتمارا.
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