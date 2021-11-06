تفاصيل مثيرة .. نجمة مسلسل « ابنة السفير » الجميلة تفقد عذريتها على يد ممثل شهير وجمهورها في صدمة! 

الرياض - محمد الاطلسي - صدمت النجمة التركية الحسناء نسليهان أتاغول بطلة مسلسل "إبنة السفير"، الملايين من عشاقها عقب ظهورها في فيديو مصور وهي بوضعية فاضحة مع نجم تركي شهير.

وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن الفيديو يعود خلال مشاركة النجمة مع النجم التركي أنجين أكيوريك مسلسل “ابنة السفير” الذي نال نسبة مشاهدة عالية جدًا.

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وبسبب الفيديو الذي نعتذر عن نشره، تعرضت النجمة لإنتقادات كثيرة، ولغضب كبير من جمهورها بعد تأديتها لمشهد جنسي على التخت، واكتشاف أنجين أن نسليهان فقدت عذريتها في سياق المسلسل.

وكان أنجين أثنى على شريكته في “ابنة السفير” ووصفها بالمرأة الجميلة التي تجذب كل الأنظار وتسحر الجميع أينما تواجدت.

تغزل بها مطوّلًا بعد تصدر مسلسلهما الجديد (ابنة السفير) نسب المشاهدة وقال: (هذه السيدة الجميلة لها سحر خاص وطاقة إيجابية تتمتع بها تجعل الجميع ينجذبون إليها دون أن يشعروا).

الجدير بالذكر أن ناسليهان أتاغول متزوجة من النجم قادير أوغلو الذي قالبلته خلال تصويرهما مسلسل "فاتح حربية" عام 2014 ثم وقعا في الحب وتزوجا في حفل صاخب وفخم في صيف عام 2016.

وظهرت أتاغول لأول مرة في مسلسل "​الحب الأول​" عام 2006 وفي مسلسل "الأوراق المتساقطة" ( 2006 – 2010) ومسلسل "​ما تبقى منك لي​". كانت أدوارها في هذه الأعمال صغيرة وثانوية إلا أنها أظهرت موهبتها وحصلت على جوائز عنها كفنانة صاعدة وشابة واعدة، وبدأت عروض العمل تنهال عليها .

في عام 2011 شاركت نسليهان أتاغول بدور أفضل في مسلسل "اخترت قلبي"، واستمرت في تقديم المسلسلات بأدوار غير بطولية، حتى عام 2013.

ولمع اسم نسليهان اتاغول عندما شاركت في مسلسل فاتح حربية في العامين 2013 و2014 وازدادت شهرتها أكثر فأكثر خصوصاً في العالم العربي، عندما لعبت دور نيهان في مسلسل حب أعمى، فكان هذا العمل بمثابة نقلة نوعية لها.

وتألقت نسليهان في مسلسل ابنة السفير، حيث لعبت دور ناره، لكنّها انفصلت عنه في منتصف الجزء الثاني، بعدما تعرّضت لوعكة صحية وشعورها بالتعب.

وكشفت النجمة التركية أنها تعاني من مرض متلازمة الأمعاء المتسربة، ما يتطلّب منها الإسترخاء والتوقّف عن التمثيل لفترة حتى تستعيد قوّتها.

يذكر أن أتاغول حازت على جوائز عدة ومن أبرزها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي وجائزة الفراشة الذهبية في تركيا وذلك عن دورها في مسلسل حب أعمى الذي يعتبر من أهم المسلسلات التركية وتم ترجمته لأكثر من لغة حول العالم.