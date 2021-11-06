عمرو أديب عن مباراة الأهلي والزمالك: “أول مرة يجيلي صداع ويبقى ضغطي عالي” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الإعلامي عمرو أديب على مباراة القمة 123 بين فريقي الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

قال أديب في مقدمة برنامجه “الحكاية”: “أول مرة في مباراة يجيلي صداع وأحس إن ضغطي عالي، أول مرة أبقى عايز ماتش يخلص بعد تلت ساعة، وكنت عايز الماتش ينتهي وحاسس أن أحنا داخلين على مصيبة كروية، أو بالأحرى فضيحة كروية.

وتابع: مبروك لنادي الأهلي وهارد لك لنادي الزمالك، ولكن خدوها من زملكاوي الماتش كان تقيل علينا وللحظات تخيلنا أن المباراة ستتحول إلى شيء بايخ للزمالك، وبقول لموسيماني وتصريحاته بعد المباراة، بشويش شوية يا كابتن”.

فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج “هدفين”، على معلول “هدفين” ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

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