بعد خلافهما.. حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدها: “بنحبك يا غالي” (صور)

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ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة حلا شيحة على الاحتفال بعيد ميلاد والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.
ونشرت شيحة صورًا من الاحتفال، ونشرت صورة لوالدها أما تورتة عيد ميلاده، وعلقت: “كل سنة وأنت بصحة وخير يا حبيبي”.
كما نشرت صورة أخرى مع والدها وشقيقاتها، وعلقت: “بنحبك يا غالي”.
يذكر أن خلاف نشب بين حلا ووالدها عقب أزمة فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني، والذي هاجمت فيها الفيلم وبطله وهذا ما رفضه والدها ووصفها بالمخطوفة.
وفي سياق اَخر، كشفت ابنة الفنانة سهير البابلي، أن الفنانة حلا شيحة لم تفارق والدتها في المستشفى منذ أن وصلت إلى مصر، وتقرأ لها القراَن في العناية المركزة.
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