الرياض - محمد الاطلسي - الفنان الكبير يوسف منصور من أكبر الفنانين الذين عرفتهم السينما المصرية على مدار تاريخها وذلك بابداعه الكبير في الأدوار السينمائية التي قدمها سواء كانت بأدوار الأكشن أو الدراما وكذلك أيضا الأدوار الرومانسيه بينما كان المسيطر الأساسي على أعماله ادوار الاكشن، فالجميع عشق قفزاته البهلوانية وإتقانه فن الكاراتيه دون غيره من الممثلين حيث أنه كان يقدم دور البطل لأنه يجيد هذه الألعاب حقا ليس فقط مجرد تمثيل.

ابنته الفائقة الجميلة

يمتلك الفنان يوسف منصور ابنة آية في الجمال والاناقه وأنوثة طاغية اسمها مونيكا والتي كانت نادرا ما تظهر في الاعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ظهرت مع والدها في إحدى اللقاءات التلفزيونية وبعدها بدأت تظهر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال جلسات تصويرها المختلفة، وكان ظهورها الاول مع والدها في برنامج "ست الحسن"، والذي تقّدمه شيريهان أبو الحسن على شاشة ON E.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

اخيرا انكشف السر الذي أخفته«دلال عبدالعزيز » عن سمير غانم وحينما علم به انصدم و فقد القدرة على النطق!.. لن تصدق ماهو ؟

احذر .. ظهور هذه العلامة في اللسان تدل على الإصابة بالسرطان.. اذهب الى الطبيب فورا

هل تتذكرون الفنان «يوسف منصور » .. لن تصدق أن هذه الفتاة الفائقة الجمال هي أبنته والمفاجأة في زوجته الممثلة الشهيرة | شاهد الصور

هذا المشروب الشائع على الريق يرفع السكر في الدم فوراً | ابتعد عنه

صدمة العمر .. شاهدت باب قبر زوجها يهتز وعندما فتحت القبر كانت المفاجأة الصادمة ؟

تفاصيل مثيرة .. نجمة مسلسل « ابنة السفير » الجميلة تفقد عذريتها على يد ممثل شهير وجمهورها في صدمة!

عبلة كامل مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» كادت تتسبب بطلاق الفنانة «ناهد» وصفعة نور الشريف أصابت ابنتها بانهيار؟

مفاجأة فنية: الكشف عن الديانة الحقيقة ل« عمر الحريري» التي أخفاها عن الجميع .. والمفاجأة مات كيف ماتوقع و تمنى بالضبط ؟

فنانة مصرية شهيرة تزوجها ممدوح عبد العليم ووقعت في حب أعز أصدقائه وتم طردها من مصر لأسباب أخلاقية !.. لن تصدق من تكون ؟

دينا سمير غانم طلبت من والدها أن يصلي قبل وفاته.. لن تتوقع رد فعله المفاجئ (شاهد الفيديو)

بجراءة صادمة .. صافيناز تفاجى الجميع برقصة مثيرة«بدون ملابس داخلية» والجمهور في ذهول! | شاهد الفيديو

في مكان لا يخطر على البال .. شاهد أين خبأ الرئيس القذافي أمواله الطائلة ؟

تناول هذه العشبة المتواجدة بكثرة تخلصك من الغازات والامساك خلال دقائق فقط وقل وداعا للأدوية !

تفاصيل مثيرة : فنانات صدمن الجمهور بالحديث عن «ليلة الدخلة».. وفنانة عربية طلقها زوجها فوراً

مراهقة نسيت هاتفها في المنزل والكاميرا مفتوحة وعندما رجعت لأحضارة كانت الصدمة الغير متوقعة؟

مشروب جبار ينظيف القولون من كل السموم المتراكمة | تعرف عليه فورا

ابتعد عنها فورا .. هذه الأطعمة الشائعة خطيرة جدا ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم بسرعة عالية خلال دقائق

أسرار و حكاية «قميص نوم» الذي تسبب بطرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام. .. ومفاجأة في البديل ؟

وضع هاتفه داخل قبر صديقه الوحيد أثناء دفنه.. وعندما اتصل به كانت الصدمة التي جعلته يسقط أرضا!

مشروب صباحي مذهل ينظف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج منك فضلات سنين | تعرف عليه

اقرأ أيضاً : النجمة سمية الألفي بطلة مسلسل ليالي الحلمية .. تزوجت من فاروق الفيشاوي وخانها مع فنانة شهيرة جداً؟

اقرأ أيضاً : رجل يجبر زوجته على مقابلة أصدقائه بملابس البيت وما كشفته عن ليلة دخلتها لا يصدقه عقل .. تفاصيل صادمة

اقرأ أيضاً : اكتشاف خطأ فادح بعد 25 عاماً في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» والسبب فيفي عبده .. لن تصدق ماذا يكون؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

تعشق مونيكا الرياضه من صغرها حيث أنها تربت في بيت كلها رياضي الأمر الذي دفعها لإتقان الكثير من العاب القوى هذا بالإضافة إلى عملها مُصممة أزياء رياضة، رغم تخرجها من كلية الإعلام، ولأنها تعشق الرياضه تتردد بشكل يومى في التردد على صالات الألعاب الرياضية "الجيم" كما أنها تنفذ الكثير من جلسات التصوير التي تظهر فيها بملابس الرياضية أو أثناء ممارسة إحدى الرياضات.

زوجته الممثلة

ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان الكبير يوسف منصور متزوج من الفنانة الكبيرة سهير رجب التي شاركت في الكثير من الأعمال الفنية السينمائة وكذلك أيضا شاركت في الدراما المصرية بالكثير من الأعمال الفنية ومن بين افلامها د(حليم، صيد الحيتان، النمس)، ومن بين اهم المسلسلات الكبيرة التي شاركت بها (ولاد السيدة، الأدهم، صبيان وبنات).

كما اعتادت سهير رجب الظهور مع زوجها في الكثير من المناسبات الخاصة والعامة ومن بين هذه المناسبات ظهورها مع منصور في بعض المناسبات التي أقامها حزب حماة الوطن بالأقصر، عندما اقام إفطارا مجمعا لـ١٥٠ صائما من عمال النظافة، وشهد هذا الافطار ظهور يوسف منصور وزوجته.

حياته الشخصية

وعن الحياة الشخصية للفنان يوسف منصور فقد ذاق مر المعاناة منذ صغره حيث أنه عند مولده كانت ولادتها عسيرة وابلغهم الدكتور أن هناك خطورة على الطفل بعد الولاده وان حياته ميئوس منها فألقته جدته في القمامة إلا أن الطبيب استعاده بعد ذلك وأجرى عليه بعض الفحوصات وتأكد من إمكانية علاجه مرة أخرى.

ومن أكبر التحديات التي خاضها يوسف منصور في حياته صراعة الطويل ما السرطان حيث اكل السرطان جسده إلى أن تراجع وزنه حتى وصل إلى 45 كيلو جرام، وهو وزن طفل فى سن 13 عامًا سافر من أجله إلى ألمانيا وبعد مشوار طويل مع العلاج نجح في التغلب عليه وهزيمته.

المصادر | مصرواي - صدى البلد - اوبرا نيوز