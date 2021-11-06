اخيرا انكشف السر الذي أخفته«دلال عبدالعزيز » عن سمير غانم وحينما علم به انصدم و فقد القدرة على النطق!.. لن تصدق ماهو ؟

الرياض - محمد الاطلسي - خوفا عليه وكما ورد في تصريحاتها اخفت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عن زوجة الفنان الراحل سمير غانم، خبر وفاة صديق عمره جورج سيدهم عنه ساعات عدّة، حتى علم بالخبر من طريق إحدى الصحافيات فأُصيب بالصدمة. وحينها كشفت دلال عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية عن أنها أخفت خبر وفاة جورج سيدهم عن سمير غانم، وهذا ما جعلهلم ينطق بعدها.

ونظراً للعلاقة القوية والطويلة التي جمعت بينهما، مشيرة إلى أن الراحل هو أحد رموز المسرح المصري، ومن المصادفة الغريبة أنه رحل في اليوم العالمي للمسرح الذي يوافق 27 آذار، مؤكدة أنه من اكتشفها العام 1980، لذا لا تستطيع نسيان الجملة التي قالها لها خلال أول عمل لها بأن الفن ليست به واسطة، وأنها لو ممثلة جيدة ستفرض نفسها. وذكّرت عبدالعزيز بأنها قدّمت معه في التسعينيات مسرحية "حب في التخشيبة"، وكانت نقلة مسرحية كبيرة في حياتها المهنية.

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وغيب الموت الفنان المصري جورج سيدهم في مارس العام الماضي عن عمر يناهز الـ 82، بعد صراع مع المرض طيلة السنوات الأخيرة. وتوفي سمير غانم في 20 من مايو الماضي في مستشفى بالقاهرة عن عمر ناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا، ولحقت به الفنانه دلال عبد العزيز عن عمر 61 عاماً في شهر اغسطس.