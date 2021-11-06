أحمد حلمي يعبر عن فخره واعتزازه باحتفالية الكباش بالأقصر

عبر الفنان احمد حلمي عن فخره واعتزازه بمصر وحضارتها وسعادته بالفيديو التشويقي لاحتفالية طريق الكباش بالأقصر الذي شاركه وزارة السياحة والاثار. وكتب احمد حلمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: الأقصر في ثوبها الجديد - افتتاح طريق الكباش قريبا .. تحيا مصر .

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