خلاف ثروة سمير غانم .. الكشف عن رقم جديد وغير متوقع بشأن ثروة دلال عبدالعزيز تركتها لبناتها دنيا وإيمي؟

الرياض - محمد الاطلسي - بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث والتساؤل عن مقدار ثروة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وحجم تركتها لابنتيها دينا وإيمي سمير غانم من بعد رحيلها حيث وقد توفيت يوم أمس في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع طويل مع المرض نتيجة مضعافات اصابتها بفيروس كورونا.

في هذا المقال وفقا لما نشره موقع "إثراء نت" فقد تم رصد حياة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وحجم ثروتها الضخمة التي تركتها لابنتيها دينا وايمي سمير غانم.

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من هي دلال عبدالعزيز

ولدت الفنانة المصرية الكبيرة دلال عبد العزيز محمد في 17 يناير 1960 في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم في محافظة الشرقية بدولة مصر.

حصلت الفنانة دلال على شهادة البكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق كما حصلت على شهادة بكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

إضافة إلى ذلك حصلت دلال على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

حياة دلال عبدالعزيز الفنية

بدأت الفنانة دلال عبدالعزيز مسيرتها الفنية في عام 1977 عنما بدأت في تقديم بعض الأدوار الفنية والتمثيلية الصغيرة مثل دورها في مسلسل بنت الأيام.

وقد كانت البداية الفعلية وسطوع نجم الفنانة دلال عبدالعزيز حينما قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح.

وقد شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

وكان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في بطولة مسلسل ملوك الجدعنة في السباق الرمضاني للعام الجاري 2021.

ثروة دلال عبدالعزيز

وبعد رصد ومتابعة موقع "إثراء نت" للتحاليل والبيانات المالية للمشهورين والممثلين حول العالم اتضح أن ثروة الفنانة دلال عبدالعزيز تقدر بملايين الدولارات منذ بداية انخراطها في المجال الفني في عام 1977 عنما بدأت في تقديم بعض الأدوار الفنية والتمثيلية الصغيرة مثل دورها في مسلسل بنت الأيام.

وبحسب بيانات موقع Net Worth Post المتخصص في رصد ثروات المشاهير والأغنياء حول العالم فإن ثروة الفنانة دلال عبدالعزيز بلغت ما يقارب 10 مليون دولار أمريكي أي ما يقارب 157 مليون جنيه مصري بحسب أسعار الصرف الحالية للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.