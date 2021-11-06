ننشر أسعار تذاكر حفل إليسا والشاب خالد في موسم الرياض

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام” - عن أسعار تذاكر حفل الفنانة إليسا والشاب خالد، المرتقب يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت روتانا بوستر الحفل - عبر إنستجرام - معلنة أن أسعار التذاكر تبدأ من 200 ريال سعودي، إذ علقت: «يمكنكم الآن حجز التذاكر.. ملكة الإحساس إليسا والفنان الشاب خالد.. يطلون علينا في حفلات ‫#موسم_الرياض.. محمد عبده أرينا.. الأسعار تبدأ من ٢٠٠ ريال».

يستعد كل من الفنانة إليسا، والشاب خالد، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 12 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير جداً.

والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا، وانطلق خلال الأيام الماضية موسم الرياض، والذي يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من أنواع الفنون على الأراضي السعودية.