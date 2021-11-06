شاهد.. هشام عباس وإنجي علي من حفل زفاف ابنته

شاركت الفنانة والإعلامية إنجي علي، جمهورها بصورة جديدة من حفل زفاف ياسمينا ابنة الفنان هشام عباس الذي عُقد في الجونة بحضور أسرة العروسين وعدد من أصدقائهم المقربين.

وظهرت إنجي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من الحفل برفقة هشام عباس وزوجته والإعلامية لميس الحديدى، وعلقت: “الف الف مبروك ابو العروسه هشام عباس”.

في سرية تامة، يحتفل الفنان هشام عباس بزفاف ابنته ياسمينا على شاب من خارج الوسط الفني، بمدينة الجونة الساحلية بحضور يقتصر على الأهل والأصدقاء.

وأكدت مصممة الأزياء فدوى مواهب خبر زفاف ابنة هشام عباس ، بنشرها صورة لها مع الأخير، وباركت له زفاف ابنته ياسمينا.