نقلت رويترز عن تقارير من هوليوود أن تصوير الجزء الجديد من فيلم "بلاك بانثر" الذي تنتجه "ديزني" سيتوقف لمدة شهر حتى تعافي النجمة ليتيشا رايت.
ولفتت مجلتا هوليوود ريبورتر وفارايتي إلى أن النجمة ليتيشا رايت التي تؤدي دور "شوري" في فيلم البطل الخارق الذي يشترك فيه عدد كبير من الممثلين، أصحاب البشرة السوداء، "تعرضت لإصابة في أغسطس خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي".
ولم يتم الكشف بالتفصيل عن طبيعة الإصابة التي تعرضت لها رايت، في حين أن إصابتها كانت وصفت في البداية بأنها طفيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة النجمة ليتيشا رايت تتسبب في تأجيل تصوير الجزء الجديد من ”الفهد... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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