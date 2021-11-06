إصابة النجمة ليتيشا رايت تتسبب في تأجيل تصوير الجزء الجديد من ”الفهد...

نقلت رويترز عن تقارير من هوليوود أن تصوير الجزء الجديد من فيلم "بلاك بانثر" الذي تنتجه "ديزني" سيتوقف لمدة شهر حتى تعافي النجمة ليتيشا رايت.

ولفتت مجلتا هوليوود ريبورتر وفارايتي إلى أن النجمة ليتيشا رايت التي تؤدي دور "شوري" في فيلم البطل الخارق الذي يشترك فيه عدد كبير من الممثلين، أصحاب البشرة السوداء، "تعرضت لإصابة في أغسطس خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي".

ولم يتم الكشف بالتفصيل عن طبيعة الإصابة التي تعرضت لها رايت، في حين أن إصابتها كانت وصفت في البداية بأنها طفيفة.