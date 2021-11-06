مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر 26 عامًا

أعلن الحساب الرسمي للمغنية البرازيلية ماريليا مندونسا - عبر تطبيق انستجرام - خبر وفاتها مساء أمس الجمعة 5 نوفمبر في حادث تحطم طائرة كانت تستقلها في ولاية ميناس جيرايس. وتوفيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا بالإضافة إلى المنتج هنريكي ريبيرو والمساعد أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو، علاوة على قائد الطائرة ومساعده أيضًا، لترحل «ماريليا» عن عمر يناهز 26 عامًا، إذ ولدت في 5 نوفمبر 2021.

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