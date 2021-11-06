بالفيديو.. أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير ويعتذر عن...

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلا في البحر الميت في الأردن، وهو أول حفل له بعد تعرضه لحادث سير منذ أقل من شهر تقريبا.

وطلب الفنان اللبناني من الجمهور أن يعذره إن حصل بعض التقصير لأنه لا يزال يعاني من أوجاع في الظهر والصدر.

وانتشر لكفوري مقطع فيديو يعتذر فيه من أحد الحاضرين لعدم قدرته على التقاط صورة "سيلفي" معه لأن ظهره لا يزال يؤلمه، ولا يستطيع الانحناء.

وقدم في الحفل باقة من أغنياته القديمة والجديدة، كما ردد معه الجمهور أغنية الموسم "البنت القوية".

وكان موقع lebanon24 اللبناني، أفاد بأن الفنان وائل كفوري تعرض منتصف الشهر الماضي، لحادث سير مروع على طريق جبيل، وأشارت المصادر إلى أن الفنان وائل كفوري نقل إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.