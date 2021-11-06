الآثار : إعادة بعض المقتنيات قبل تهريبها من مطار القاهرة

نجحت الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم "1" بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط عدد 13 مخطوط أثري من القرن 17 و 18 و19، وعدد 3 لفائف من ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ، و قالب لسك العملة من المعدن علية طغراء يعود للعصر العثماني .

صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأعلي للآثار، أنه بعد تلقي الوحدة الأثرية بمني الركاب (1) بلاغا من شرطة تـأمين الركاب بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات بحوزة أحد المسافرين، تم تشكيل لجنة أثرية متخصصة من المجلس الأعلى للأثار و دار الكتب و الوثائق القومية برئاسة ملاك نصحي مفتش أثار بقطاع الأثار الاسلامية.

وأكد حمدي همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الاثرية بالمجلس الأعلى للاثار، ان اللجنة أكدت أثرية المضبوطات وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا للقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، كما أوصت بسرعة ايداعها بالمتحف القبطي لترميمها وصيانتها.

من جانبه قال ملاك نصحي رئيس اللجنة الاثرية المشكلة لفحص المضبوطات انه بعد الفحص والمعاينة تبين، إن المخطوطات تشمل مخطوطات من الفقه الاسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، ومخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية و أدعيه تبدأ بأسماء سيدنا محمد صل الله علية وسلم، و مخطوط الابصلمودية المقدسة بنهرين.